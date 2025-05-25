ميرور: إيزي وميتوما ولياو على رادار بايرن لتعويض فشل صفقة فيرتز

أفادت جريدة ميرور أن الثلاثي إيبيريتشي إيزي نجم كريستال بالاس وكارو ميتوما لاعب برايتون ورافاييل لياو مهاجم ميلان على رادار بايرن ميونيخ.

وذلك من أجل تعويض الإخفاق المحتمل لصفقة ضم فلوريان فيرتز نجم باير ليفركوزن الذي اقترب من ليفربول.

وأوضح التقرير أن بايرن قد يستغل الشرط الجزائي في عقد إيبيريشي إيزي مع كريستال بالاس الذي يبلغ 70 مليون يورو + 9 ملايين يورو كإضافات.

وأضاف التقرير أن النادي البافاري سيعتمد على علاقته الجيدة بالنادي الإنجليزي منذ صفقة انتقال مايكل أوليسي لبايرن الصيف الماضي.

فيما يواجه بايرن منافسة من أرسنال حول صفقة الياباني ميتوما.

ودخل بايرن ميونيخ في مفاوضات مع نظيره باير ليفركوزن للتعاقد مع فيرتز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حسب العديد من التقارير.

لكن هربرت هاينر رئيس بايرن قال لصحيفة أبندزيتنج: "أبلغني ماكس إيبرل أن فلوريان فيرتز يميل للموافقة على عرض ليفربول".

صاحب الـ 22 عاما شارك مع ليفركوزن منذ بداية الموسم في 45 مباراة وخلالها سجل 16 هدفا وصنع 15 آخرين.

سكاي سبورت ألمانيا، ذكرت في وقت سابق أن باير ليفركوزن يفضل انتقال فلوريان فيرتز إلى ناد خارج ألمانيا حال رغبته في الرحيل.

وانسحب مانشستر سيتي من سباق التعاقد مع فيرتز وفقا لصحيفة ديلي ميل.

وكان باير ليفركوزن قد تعاقد مع فيرتز في شتاء 2020 قادما من كولن مقابل 200 ألف يورو.

وظل اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في فريق تحت 19 عاما لمدة 6 أشهر قبل أن ينضم للفريق الأول في صيف 2020.

وخاض فيرتز مع باير ليفركوزن 196 مباراة سجل خلالهم 57هدفا.

ومع منتخب ألمانيا خاض 29 مباراة سجل خلالهم 6 أهداف.

وتوج اللاعب الألماني مع ليفركوزن بالدوري الألماني والكأس والسوبر المحلي.

كما ظفر بلقب يورو تحت 21 سنة مع منتخب ألمانيا في 2020.