"لا يتعلق بالأهلي فقط".. مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول صعوبة تأجيل مباراة بيراميدز

الأحد، 25 مايو 2025 - 14:32

كتب : بسام أبو بكر

حزن لاعبي بيراميدز بعد الخسارة ضد البنك الأهلي

لا يزال بيراميدز يطالب بتأجيل مواجهة سيراميكا كليوباترا في ختام الدوري من أجل الاستعداد لإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعاد بيراميدز من جنوب إفريقيا بتعادل ثمين أمام صنداونز بهدف لكل منهما، وتقام مباراة الإياب الأحد المقبل.

ويرتبط بيراميدز بمواجهة أمام سيراميكا كليوباترا في ختام مسابقة الدوري والمقرر لها مساء الأربعاء المقبل.

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وكشف مصدر من رابطة الأندية لـ FilGoal.com: "من الصعب جدا تأجيل مباراة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا بسبب عدم توفر وقت بديل لإقامة المباراة".

وشدد "الأمر لا يتعلق بتلك المواجهة فقط أو مع لقاء الأهلي ضد فاركو فقط، فهناك منافسة شرسة على المركز الرابع المؤهل للكونفدرالية تتطلب إقامة مواجهتين بخلافهما في نفس التوقيت".

ويقام في نفس التوقيت مواجهتي المصري ضد حرس الحدود، والبنك الأهلي أمام بتروجت.

وتتنافس فرق المصري والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا على المركز الرابع قبل جولة من الختام.

وأوضح المصدر "بيراميدز مرتبط بموعد نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 1 يونيو بالإضافة لنهائي كأس مصر يوم 5 يونيو بعد تأجيله، وعقب نهائي الكأس تقام منافسات نصف نهائي رابطة الأندية ذهابا وإيابا بمشاركة فريقي سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي، كل ذلك يتسبب في صعوبة تأجيل المباراة".

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 53 نقطة وبفارق نقطتين عن الأهلي متصدر الترتيب.

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