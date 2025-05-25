بنزيمة جاهز لنهائي كأس الملك

الأحد، 25 مايو 2025 - 14:25

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة ضد الهلال

تأكدت جاهزية قائد اتحاد جدة كريم بنزيمة للمشاركة في نهائي كأس الملك أمام القادسية الجمعة المقبل، حسب جريدة الجزيرة السعودية.

وذلك بعد أن تعافى من الإصابة العضلية التي كان يعاني منها والتي حرمته من المشاركة في مباراتي الفريق ضد الرائد والشباب.

وأضاف التقرير ان تدريب الفريق يوم الأحد سيحدد مشاركته في لقاء التتويج أمام ضمك من عدمه.

أخبار متعلقة:
تحديد موعد انطلاق وختام الموسم الجديد من الدوري السعودي الهلال يستعيد مهاجمه قبل مواجهة ريال مدريد في كأس العالم للأندية الرياضية: كومو ينافس بورتو على ضم نجم أهلي جدة خبر في الجول - بسبب مستجدات السفر.. بيراميدز يستعجل الرابطة لتأجيل مباراته

ومن المتوقع أن يفضل المدرب لوران بلان إراحته عن هذه المباراة ليكون في قمة الجاهزية في مواجهة القادسية.

بينما لم يتضح حتى الآن مشاركة الحارس بريدراج رايكوفيتش بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء الرائد الماضي.

إذ يواصل برنامجه العلاجي في العيادة الطبية، وسيتحدد خلال اليومين المقبلين مشاركته في نهائي كأس الملك من عدمه.

وكان المدرب لوران بلان قد منح اللاعبين راحة عن التدريب خلال اليومين الماضيين بعد الانتصار الذي حققه الفريق أمام الشباب في الدوري.

وبدأ الفريق الاستعداد الفعلي لمواجهتي ضمك والقادسية، ومن المتوقع أن يمنح عدداً كبيراً من اللاعبين فرصة المشاركة في لقاء ضمك وإراحة الأساسيين من أجل أن يكونوا في قمة الجاهزية خلال مواجهة القادسية.

كريم بنزيمة اتحاد جدة القادسية كأس الملك
نرشح لكم
الشرق الأوسط: حلم النخبة يعود لـ النصر.. قبول الاستئناف ضد العروبة تحديد موعد انطلاق وختام الموسم الجديد من الدوري السعودي الهلال يستعيد مهاجمه قبل مواجهة ريال مدريد في كأس العالم للأندية رغم بيان التمسك بمدربه.. فوت ميركاتو: أهلي جدة قدم عرضا لـ تشافي مورينيو يخطط لخطف نجم جديد من النصر السعودي تقرير: الهلال يستعد لضم أوسيمين بدفع الشرط الجزائي في عقده ليكيب: رغم رفضه في البداية.. الهلال يلاحق إنزاجي بـ 50 مليون يورو فوت ميركاتو: قبل المونديال.. خطوة من الهلال لحسم انتقال أوسيمين
أخر الأخبار
الثنائية المحلية.. سبورتنج لشبونة يفوز بلقب كأس البرتغال على حساب بنفيكا 50 ثاتيه | الكرة الأوروبية
صلاح: أتفهم خسارة الكرة الذهبية لهذا السبب.. ويعتقدون أن كوبر لا يفهم شيئا ولكن 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة تونس - غياب بن رمضان ولاعبي الترجي في توقف يونيو 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
صلاح: أفعل ما أريده وليس لدي ما أثبته لأحد.. وهذا ما يقضي على تجارب المحترف المصري 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هاني سعيد: أتوقع وقف إعلان بطل الدوري.. والرابطة تتعنت مع 90% من الأندية 32 دقيقة | الدوري المصري
سلوت: نمر بصيف حافل بالفعل بعد تجديد عقدي صلاح وفان دايك 43 دقيقة | المحترفون
أموريم: التغيير يحتاج لوقت طويل.. وسنعاني قليلا قبل أن نتحسن 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة – إصابة ياسر صالح لاعب الاتحاد بقطع في الرباط الصليبي 53 دقيقة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر 2 في الجول يكشف كيف تتحرك الرابطة واتحاد الكرة بعد خطاب المحكمة الرياضة بشأن أزمة القمة 3 خبر في الجول – الزمالك يتفق مع ZAT على فسخ العقد وديا.. والبديل في نابولي 4 مصدر من بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة رفض الشق المستعجل