بنزيمة جاهز لنهائي كأس الملك

تأكدت جاهزية قائد اتحاد جدة كريم بنزيمة للمشاركة في نهائي كأس الملك أمام القادسية الجمعة المقبل، حسب جريدة الجزيرة السعودية.

وذلك بعد أن تعافى من الإصابة العضلية التي كان يعاني منها والتي حرمته من المشاركة في مباراتي الفريق ضد الرائد والشباب.

وأضاف التقرير ان تدريب الفريق يوم الأحد سيحدد مشاركته في لقاء التتويج أمام ضمك من عدمه.

ومن المتوقع أن يفضل المدرب لوران بلان إراحته عن هذه المباراة ليكون في قمة الجاهزية في مواجهة القادسية.

بينما لم يتضح حتى الآن مشاركة الحارس بريدراج رايكوفيتش بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء الرائد الماضي.

إذ يواصل برنامجه العلاجي في العيادة الطبية، وسيتحدد خلال اليومين المقبلين مشاركته في نهائي كأس الملك من عدمه.

وكان المدرب لوران بلان قد منح اللاعبين راحة عن التدريب خلال اليومين الماضيين بعد الانتصار الذي حققه الفريق أمام الشباب في الدوري.

وبدأ الفريق الاستعداد الفعلي لمواجهتي ضمك والقادسية، ومن المتوقع أن يمنح عدداً كبيراً من اللاعبين فرصة المشاركة في لقاء ضمك وإراحة الأساسيين من أجل أن يكونوا في قمة الجاهزية خلال مواجهة القادسية.