تحديد موعد انطلاق وختام الموسم الجديد من الدوري السعودي

الأحد، 25 مايو 2025 - 14:11

كتب : FilGoal

دوري روشن - الدوري السعودي

حددت رابطة الدوري السعودي للمحترفين يوم الخميس 28 أغسطس المقبل موعداً لانطلاق منافسات موسم 2025–2026.

على أن يختتم يوم الخميس 21 مايو 2026.

وبذلك يستمر الموسم لنحو 9 أشهر.

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وجاء بيان الرابطة على النحو التالي:

أقرّ مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين موعد انطلاق الدوري السعودي للموسم الرياضي 2025–2026، حيث تبدأ المنافسات يوم الخميس 28 أغسطس 2025، وتُختتم يوم الخميس 21 مايو 2026.

وذلك في إطار التنسيق المستمر مع الاتحاد السعودي لكرة القدم والجهات المعنية، لضمان انطلاقة منظمة ومتوازنة للموسم الجديد.

وسيشهد افتتاح الموسم إقامة بطولة كأس السوبر السعودي خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس 2025، كما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم.

على أن تُستكمل بقية المنافسات وفق الجدول الذي سيُعلن لاحقًا.

ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من الاجتماعات وورش العمل التي جمعت الرابطة بممثلي الأندية والاتحاد السعودي، في إطار التحضير لإعداد الروزنامة الشاملة للموسم المقبل، مع مراعاة المشاركات المحلية والقارية.

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يذكر أن اتحاد جدة توج بلقب موسم 2024-2025.

الدوري السعودي
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