رومانو: نابولي قدم عرضا لضم دي بروين

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن تقدم نابولي بعرضا من أجل ضم كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي.

كيفين دي بروين النادي : مانشستر سيتي نابولي

وأعلن مانشستر سيتي رحيل دي بروين عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وفقا لرومانو فإن نابولي قد قدم عرضا لدي بروين لمدة 3 مواسم.

وتعد قيمة العرض المقدم من نابولي للتعاقد مع اللاعب هي 27 مليون يورو على مدار الـ 3 سنوات شاملة مكافأة توقيع.

ومن المتوقع أن يتخذ دي بروين قراره بشأن العرض خلال الأسبوع المقبل.

وتوج نابولي بلقب الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي من الدوري الإيطالي للمرة الرابعة في تاريخه.

كان دي بروين قد أعلن في وقت سابق عن تركه لصفوف الفريق السماوي، بعدما حقق 19 لقبًا مع سيتي.

إذ حقق الدوري الإنجليزي الممتاز (6 مرات)، كأس الاتحاد الإنجليزي (مرتان)، كأس الرابطة (5 مرات)، دوري أبطال أوروبا (مرة واحدة)، كأس العالم للأندية (مرة واحدة)، كأس السوبر الأوروبي (مرة واحدة)، درع الاتحاد الإنجليزي (3 مرات).