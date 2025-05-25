كرة سلة - الاتحاد المصري يوافق على إقامة مواجهة الزمالك وسبورتنج من مباراة واحدة

وافق الاتحاد المصري لكرة السلة على طلب فريقي الزمالك وسبورتنج بإقامة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من مباراة واحدة.

وكان من المقرر إقامة مباراة تحديد المركز الثالث بنظام سلسلة Best of 3 أي الفائز بمباراتين يحصل على المركز الثالث.

وأشار الاتحاد المصري لكرة السلة إلى أن فريقي الزمالك وسبورتنج طلبا إقامة المنافسات من مباراة واحدة.

وتقرر إقامة اللقاء في تمام السادسة من مساء غدا الإثنين.

وكان الزمالك قد خسر في نصف النهائي أمام الأهلي بنتيجة 3-2 في السلسلة.

أما سبورتنج فتعرض للخسارة أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 3-1 في السلسلة.

بينما تقام سلسلة النهائي بين الأهلي والاتحاد بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يحصد اللقب.

وتنطلق سلسلة النهائي مساء اليوم الأحد.

وتأتي مواعيد سلسلة النهائي بين الأهلي والاتحاد كالآتي 25 و27 و29 مايو الجاري.

وحال الاحتياج لمباراة رابعة تقام يوم 31 مايو بينما حال الاحتياج لمباراة خامسة تقام يوم 1 يونيو المقبل.

وتقام مباريات سلسلة النهائي على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر بدون حضور جماهيري.