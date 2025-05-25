إصابة فالفيردي بعرق النسا.. وتقارير توضح موقفه من كأس العالم للأندية

الأحد، 25 مايو 2025 - 13:51

كتب : FilGoal

فيدي فالفيردي - ريال مدريد - أتالانتا - السوبر الأوروبي 2024

أعلن نادي ريال مدريد تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجمه فيدي فالفيردي.

وأفاد ريال مدريد في بيان: "الفحوصات التي خضع لها لاعبنا فيدي فالفيردي أثبتت إصابته بالتهاب في العصب الوركي (عرق النسا)".

وأضاف البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

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وأشارت تقارير إسبانية أن فالفيردي قد يغيب لمدة أسبوع قبل التعافي من إصابته.

وبذلك يمكن لفالفيردي السفر مع الفريق إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وينطلق مشوار الملكي في البطولة بمواجهة الهلال السعودي يوم 18 يونيو المقبل.

ويتواجد ريال مدريد في المجموعة الثامنة مع الهلال وباتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

فيدي فالفيردي ريال مدريد كأس العالم للأندية
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