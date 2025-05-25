بداية عصر جديد.. تشابي ألونسو مدربا لـ ريال مدريد

أعلن ريال مدريد تعيين تشابي ألونسو مدربا جديدا للفريق خلفا لكارلو أنشيلوتي.

ووقع ألونسو على عقد لمدة 3 مواسم مع ريال مدريد حتى 2028.

وسيبدأ ألونسو عمله كمدرب لريال مدريد بدية من يوم 1 يونيو وسيقود الفريق خلال بطولة كأس العالم للأندية.

وسيتم تقديم المدرب الإسباني للإعلام غدا الإثنين في ملعب سانتياجو برنابيو.

وكان كارلو أنشيلوتي قد قاد ريال مدريد في آخر مبارياته أمس السبت خلال الفوز على ريال سوسيداد بالجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

وسيتجه أنشيلوتي لتدريب منتخب البرازيل.

وكان ألونسو قد رحل عن تدريب باير ليفركوزن بنهاية الموسم المنقضي في ألمانيا.

ونجح ليفركوزن تحت قيادة ألونسو في التتويج بلقب الدوري الألماني لأول مرة ودون هزيمة، لتعد أول مرة ينهي فيها أحد الفرق الدوري الألماني بشكله واسمه الحديث دون هزيمة.

وحسم ليفركوزن حامل لقب الدوري الألماني، المركز الثاني هذا الموسم برصيد 68 نقطة بفارق 8 نقاط خلف المتصدر بايرن ميونيخ.

وتولى ألونسو تدريب ليفركوزن في أكتوبر 2022 حين كان الفريق وقتها في المركز الـ17 في جدول الترتيب.

ويستعد ريال مدريد للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر أن ينطلق يوم 14 يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتواجد ريال مدريد في المجموعة الثامنة إلى جانب الهلال السعودي، وباتشوكا المكسيكي، وسالزبورج النمساوي.

وسبق لألونسو اللعب بقميص ريال مدريد كلاعب لمدة 5 سنوات من 2009 حتى 2014.