آس: ريال مدريد أتم اتفاقه مع كاريراس.. و24 ساعة قبل تكثيف المفاوضات مع بنفيكا

الأحد، 25 مايو 2025 - 12:53

كتب : FilGoal

ألفارو كاريراس - بنفيكا

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن توصل ريال مدريد لاتفاق مع ألفارو كاريراس الظهير اللأيسر لنادي بنفيكا.

وفقا للصحيفة فإن ريال مدريد قد اتفق مع كاريراس على البنود الشخصية والراتب ومدة العقد ويتبقى فقط الاتفاق مع بنفيكا.

وأوقف ريال مدريد المفاوضات مع بنفيكا لمدة 24 ساعة بشكل مؤقت حتى إنتهاء الفريق من خوض نهائي كأس البرتغال والمقرر له اليوم.

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وبداية من الغد سيعود ريال مدريد للتفاوض مع بنفيكا بشكل مكثف لإنهاء الصفقة قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

ويملك اللاعب في عقده مع بنفيكا شرطا جزائيا مقابل 50 مليون يورو ولكن ريال مدريد لا يرغب في دفع كل ذلك المبلغ ويرغب في تخفيضه.

وأشارت إلى أن ريال مدريد يرغب في دفع ما يقارب 30 مليون يورو للحصول على اللاعب.

وكان كاريراس -22 عاما- من ناشئي ريال مدريد حتى رحل إلى مانشستر يونايتد في 2022.

ثم رحل إلى غرناطة معارا من مانشستر يونايتد، وبعدها لعب مع غرناطة على سبيل الإعارة.

وأعير كاريراس إلى بنفيكا في شتاء 2024 قبل أن يتعاقد معه بنفيكا بشكل دائم مقابل 6 ملايين يورو.

ويلعب كاريراس في مركز الظهير الأيسر كما يمكنه اللعب في قلب الدفاع.

ويرتبط الظهير الإسباني بتعاقد مع بنفيكا حتى صيف 2029.

وخاض كاريراس 49 مباراة مع بنفيكا هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وساهم الظهير الإسباني في 9 أهداف طوال الموسم إذ سجل أربعة وصنع 5 آخرين.

وأعلن ريال مدريد منذ أيام تعاقده مع دين هويسن مدافع بورنموث مقابل 50 مليون يورو.

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