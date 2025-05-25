خبر في الجول - بسبب مستجدات السفر.. بيراميدز يستعجل الرابطة لتأجيل مباراته

الأحد، 25 مايو 2025 - 12:46

كتب : أحمد الخولي

فاخري لاكاي - بيراميدز - سيراميكا - علي جبر

قرر نادي بيراميدز التقدم بطلب مستعجل لرابطة الأندية المصرية لتأجيل مواجهة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري.

ومن المقرر أن يختتم بيراميدز مشواره في الدوري بمواجهة سيراميكا كليوباترا مساء الأربعاء المقبل.

ويطلب بيراميدز تأجيل مباراته بسبب إقامتها بين مواجهتي نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صنداونز.

أخبار متعلقة:
بعد رحلة استغرقت 15 ساعة.. بيراميدز يخوض تدريباته دون راحة استعدادا لـ سيراميكا كليوباترا معتصم سالم: هذا هو الفارق بين بيراميدز والأهلي في مواجهة صنداونز نهائي أبطال إفريقيا – موعد مباراة الإياب بين بيراميدز ضد صنداونز في +95.. رأسية الكرتي تخطف تعادلا مثيرا لـ بيراميدز أمام صنداونز بنهائي أبطال إفريقيا

وعلم FilGoal.com أن بيراميدز قرر التقدم بطلب مستعجل لرابطة الأندية من أجل تأجيل مواجهة سيراميكا كليوباترا في ختام الدوري.

ويشير بيراميدز في طلبه إلى أن رحلة عودته من جنوب إفريقيا شهدت مستجدات تسببت في تأخر عودة الفريق.

واستغرقت رحلة بيراميدز بالعودة إلى القاهرة ما يقارب من 15 ساعة.

وأوضح بيراميدز أن بعثة الفريق اضطرت للهبوط في كينيا للتزويد بالوقود لكن حدثت أزمة تسببت في تأخر البعثة لـ 3 ساعات بدلا من 40 دقيقة كحد أقصى.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة وبفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر.

ويحتاج بيراميدز للفوز على سيراميكا كليوباترا مع خسارة الأهلي أمام فاركو للتتويج بلقب الدوري.

وكان بيراميدز قد عاد من جنوب إفريقيا بتعادل ثمين أمام صنداونز بهدف لكل منهما في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

رابطة الأندية بيراميدز سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
نرشح لكم
أوسكار رويز: أعارض الإعلان عن عقوبات الحكام.. ونعمل على كسب ثقة الأندية "لا يتعلق بالأهلي فقط".. مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول صعوبة تأجيل مباراة بيراميدز بعد رحلة استغرقت 15 ساعة.. بيراميدز يخوض تدريباته دون راحة استعدادا لـ سيراميكا كليوباترا النجمة السعودي: هناك تواصل لضم ربيعة ورغبة متبادلة بين الطرفين بيسيرو: لاعبو الزمالك هم الهرم الرابع في مصر.. وكنت أريد مواجهة الأهلي ولم يأت بيسيرو: طلبت ضم 4 لاعبين لـ الزمالك.. وهذا هو الفارق بين الأبيض والأهلي بيسيرو: زيزو وجد أن الأهلي يسمعه أكثر.. والزمالك لم يفاوضه بالطريقة التي يحتاجها الرمادي: لا يوجد أزمة لي مع الزمالك.. ولهذا السبب غاب السعيد عن المعسكر
أخر الأخبار
"أسوة بالدوري الممتاز".. لمنصورة يطالب بإلغاء الهبوط في دوري المحترفين 20 دقيقة | القسم الثاني
مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: طولان يدرس إقامة معسكر في يونيو.. وثنائي محترف بالمنتخب 26 دقيقة | منتخب مصر
برمز مدينة ليفربول.. أديداس تحتفل بمحمد صلاح 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أوسكار رويز: أعارض الإعلان عن عقوبات الحكام.. ونعمل على كسب ثقة الأندية ساعة | الكرة المصرية
ميرور: إيزي وميتوما ولياو على رادار بايرن لتعويض فشل صفقة فيرتز ساعة | ميركاتو
"لا يتعلق بالأهلي فقط".. مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول صعوبة تأجيل مباراة بيراميدز ساعة | الدوري المصري
بنزيمة جاهز لنهائي كأس الملك ساعة | سعودي في الجول
تحديد موعد انطلاق وختام الموسم الجديد من الدوري السعودي 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر 2 في الجول يكشف كيف تتحرك الرابطة واتحاد الكرة بعد خطاب المحكمة الرياضة بشأن أزمة القمة 3 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(23) الترجي.. كأس الكؤوس الإفريقية 4 خبر في الجول – الزمالك يتفق مع ZAT على فسخ العقد وديا.. والبديل في نابولي