خبر في الجول - بسبب مستجدات السفر.. بيراميدز يستعجل الرابطة لتأجيل مباراته

قرر نادي بيراميدز التقدم بطلب مستعجل لرابطة الأندية المصرية لتأجيل مواجهة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري.

ومن المقرر أن يختتم بيراميدز مشواره في الدوري بمواجهة سيراميكا كليوباترا مساء الأربعاء المقبل.

ويطلب بيراميدز تأجيل مباراته بسبب إقامتها بين مواجهتي نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صنداونز.

وعلم FilGoal.com أن بيراميدز قرر التقدم بطلب مستعجل لرابطة الأندية من أجل تأجيل مواجهة سيراميكا كليوباترا في ختام الدوري.

ويشير بيراميدز في طلبه إلى أن رحلة عودته من جنوب إفريقيا شهدت مستجدات تسببت في تأخر عودة الفريق.

واستغرقت رحلة بيراميدز بالعودة إلى القاهرة ما يقارب من 15 ساعة.

وأوضح بيراميدز أن بعثة الفريق اضطرت للهبوط في كينيا للتزويد بالوقود لكن حدثت أزمة تسببت في تأخر البعثة لـ 3 ساعات بدلا من 40 دقيقة كحد أقصى.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة وبفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر.

ويحتاج بيراميدز للفوز على سيراميكا كليوباترا مع خسارة الأهلي أمام فاركو للتتويج بلقب الدوري.

وكان بيراميدز قد عاد من جنوب إفريقيا بتعادل ثمين أمام صنداونز بهدف لكل منهما في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.