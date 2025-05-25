بعد رحلة استغرقت 15 ساعة.. بيراميدز يخوض تدريباته دون راحة استعدادا لـ سيراميكا كليوباترا

أعلن نادي بيراميدز خوض تدريباته مساء اليوم الأحد دون راحة بسبب الاستعداد لمباراة سيراميكا كليوباترا.

ويلعب بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الختامية من مسابقة الدوري على استاد هيئة قناة السويس.

وعادت بعثة بيراميدز من جنوب إفريقيا بعد التعادل الثمين أمام صنداونز في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بهدف لكل منهما.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب على استاد الدفاع الجوي مساء الأحد المقبل، ويكفي التعادل السلبي بيراميدز للتتويج بلقب البطولة.

وكشف نادي بيراميدز عن استغراق رحلة العودة من جنوب إفريقيا ما يقارب من 15 ساعة بعد السفر من بريتوريا إلى جوهانسبرج ثم ترانزيت 3 ساعات في كينيا للتزود بالوقود والتأخر في الإقلاع.

وأشار بيراميدز إلى قرار كرونسلاف يورتيشيتش المدير الفني للفريق بخوض التدريبات في السابعة من مساء اليوم الأحد دون راحة بسبب مواجهة سيراميكا.

وأوضح النادي أن رابطة الأندية قد رفضت تأجيل مواجهة سيراميكا كليوباترا مراعاة لظروف الفريق الذي يلعب باسم مصر في النهائي القاري.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة وبفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر.

ويحتاج بيراميدز للفوز على سيراميكا كليوباترا مع خسارة الأهلي أمام فاركو للتتويج بلقب الدوري.