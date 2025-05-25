الرياضية: كومو ينافس بورتو على ضم نجم أهلي جدة

الأحد، 25 مايو 2025 - 12:22

كتب : FilGoal

جابري فيجا - أهلي جدة - الهلال

تلقت إدارة أهلي جدة عروضا من أجل شراء الإسباني جابري فيجا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر التقرير أن كومو الإيطالي وبورتو البرتغالي تقدما بعروض تطلب خدمات فيجا.

وأشار التقرير إلى أن عرض كومو يعد الأعلى من الناحية المالية.

أخبار متعلقة:
منافس الأهلي - ميسي يسجل هدفا رائعا في تعثر جديد لـ إنتر ميامي بالدوري الأمريكي النجمة السعودي: هناك تواصل لضم ربيعة ورغبة متبادلة بين الطرفين بيسيرو: لاعبو الزمالك هم الهرم الرابع في مصر.. وكنت أريد مواجهة الأهلي ولم يأت بيسيرو: طلبت ضم 4 لاعبين لـ الزمالك.. وهذا هو الفارق بين الأبيض والأهلي

فيما قدم بورتو عرضا بنسبة أكبر من إعادة البيع المستقبلي، وهو ما يفضله أهلي جدة حسب التقرير.

وأوضح التقرير أن العروض لم تصل بشكل رسمي حتى الآن، وكانت مباحثات شفهية مع مسؤولي الأندية المهتمة.

قبل أيام، أفادت الجريدة السعودية أن الإسباني جابريل فيجا لاعب أهلي جدة قرر إسدال الستار على مسيرته مع بطل آسيا قبل انتهاء عقده بموسم كامل.

وذكر التقرير أن جابريل فيجا قرر عدم الاستمرار مع أهلي جدة والرحيل مع نهاية الموسم الجاري وعدم استكمال عقده نظرًا للعروض التي جاءت للاعب ورغبة منه في العودة إلى أوروبا من جديد وهذا هو الوضع الحالي بالنسبة للاعب مع أهلي جدة".

وتابع التقرير أن مفاوضات بورتو مازالت مستمرة لم تنتهِ بشكل رسمي مع أهلي جدة حتى الآن.

وينتهي عقد صاحب الـ22 عامًا بنهاية الموسم المقبل، حيث خاض رفقة بطل دوري أبطال آسيا للنخبة 44 مباراة بواقع 30 مباراة في الدوري وسجل 7 أهداف وصنع 5 آخرين، ومباراة في كأس الملك ومثلها في كأس السوبر و12 مباراة في دوري أبطال آسيا للنخبة ونجح في تسجيل هدف وصنع آخر بالبطولة.

يشار إلى أن أهلي جدة تعاقد مع الإسباني جابرييل فيجا صيف 2023، لتدعيم صفوف الفريق لمدة 3 أعوام تنتهي 2026 قادمًا من سيلتا فيجو الإسباني.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية، فإن بورتو في مفاوضات متقدمة مع أهلي جدة لشراء عقد الإسباني جابري فيجا والمشاركة معه في كأس العالم للأندية.

وأوضحت التقارير أن المفاوضات بين الطرفين تسير بشكل إيجابي مع توقعات للتوصل إلى اتفاق حول قيمة الصفقة قريبا.

يذكر أن بورتو يلعب ضمن المجموعة التي تضم الأهلي وإنتر ميامي وبالميراس بكأس العالم للأندية 2025.

جابريل فيجا أهلي جدة بورتو كومو
نرشح لكم
بيلد: جالاتا سراي يرغب في ضم ساني ميرور: إيزي وميتوما ولياو على رادار بايرن لتعويض فشل صفقة فيرتز رومانو: نابولي قدم عرضا لضم دي بروين آس: ريال مدريد أتم اتفاقه مع كاريراس.. و24 ساعة قبل تكثيف المفاوضات مع بنفيكا النجمة السعودي: هناك تواصل لضم ربيعة ورغبة متبادلة بين الطرفين الوداد يضم 3 صفقات قبل كأس العالم للأندية 2025 ذا أثليتك: أموريم أبلغ جارناتشو بالبحث عن نادٍ جديد في الصيف رئيس الرجاء المغربي: بدر بانون رفض عرضا يفوق ما قدمناه 7 مرات
أخر الأخبار
مباشر نهائي دوري السلة – الأهلي (0)-(0) الاتحاد السكندري 4 دقيقة | كرة سلة
مباشر الدوري الإنجليزي - 5 فرق تتنافس على 3 مقاعد مؤهلة لأبطال أوروبا 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول ضد كريستال بالاس.. بداية المباراة بعد قليل 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأعلى للإعلام يعتمد إيقاف رضا عبد العال لمدة أسبوع 50 دقيقة | الدوري المصري
هاتريك جديد من سورلوث.. أتليتكو مدريد ينهي الدوري برباعية ضد جيرونا 52 دقيقة | الدوري الإسباني
الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية يدعم بيراميدز جماهيريا بـ 150 لاعبا ساعة | الدوري المصري
تشكيل ليفربول - صلاح أساسي أمام كريستال بالاس في ختام الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل سيتي - هالاند ومرموش يقودان الهجوم ضد فولام.. دي بروين على مقاعد البدلاء ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر 2 في الجول يكشف كيف تتحرك الرابطة واتحاد الكرة بعد خطاب المحكمة الرياضة بشأن أزمة القمة 3 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(23) الترجي.. كأس الكؤوس الإفريقية 4 خبر في الجول – الزمالك يتفق مع ZAT على فسخ العقد وديا.. والبديل في نابولي