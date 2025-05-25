يد - محمد علي يتوج بالدوري البرتغالي مع سبورتنج لشبونة
الأحد، 25 مايو 2025 - 11:59
كتب : FilGoal
توج محمد علي حارس منتخب مصر لكرة اليد بلقب الدوري البرتغالي مع فريقه سبورتنج لشبونة.
وحصد لشبونة اللقب بعد فوزه على فريق ماريتيمو بنتيجة 32-23 في الجولة قبل الأخيرة.
البطولة هي الثانية لعلي مع لشبونة بعدما توج بلقب السوبر البرتغالي.
ويلعب علي مع فريقه من أجل الثلاثية حين يواجه بورتو في نهائي كاس البرتغال.
ويقام نهائي كأس البرتغال يوم 7 يونيو المقبل.
وحصد لشبونة اللقب بعد الفوز في كل مباريات المرحلة النهائية من الدوري.
وبذلك ضمن الفريق التأهل لمرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2025-2026.
يذكر أن محمد علي انضم إلى سبورتنج لشبونة في صيف 2024.
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