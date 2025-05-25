يد - محمد علي يتوج بالدوري البرتغالي مع سبورتنج لشبونة

الأحد، 25 مايو 2025 - 11:59

كتب : FilGoal

تتويج منتخب مصر بـ بطولة إفريقيا - كرة يد

توج محمد علي حارس منتخب مصر لكرة اليد بلقب الدوري البرتغالي مع فريقه سبورتنج لشبونة.

وحصد لشبونة اللقب بعد فوزه على فريق ماريتيمو بنتيجة 32-23 في الجولة قبل الأخيرة.

البطولة هي الثانية لعلي مع لشبونة بعدما توج بلقب السوبر البرتغالي.

أخبار متعلقة:
يد – دودو يقود مونبيلييه لنهائي الدوري الأوروبي بفوز مثير على كييل الألماني كرة يد - الأهلي يعلن رحيل فيصل لباريس سان جيرمان وعادل لفيزبريم كرة يد - سداسية تاريخية.. الأهلي بطل كأس الكؤوس الإفريقية على حساب الزمالك كرة يد - اللقب يظل في أنجولا.. سيدات الأهلي يخسرن نهائي كأس الكؤوس أمام بترو أتليتكو

ويلعب علي مع فريقه من أجل الثلاثية حين يواجه بورتو في نهائي كاس البرتغال.

ويقام نهائي كأس البرتغال يوم 7 يونيو المقبل.

وحصد لشبونة اللقب بعد الفوز في كل مباريات المرحلة النهائية من الدوري.

وبذلك ضمن الفريق التأهل لمرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

يذكر أن محمد علي انضم إلى سبورتنج لشبونة في صيف 2024.

محمد علي
نرشح لكم
يد – دودو يقود مونبيلييه لنهائي الدوري الأوروبي بفوز مثير على كييل الألماني كرة يد - الأهلي يعلن رحيل فيصل لباريس سان جيرمان وعادل لفيزبريم كرة يد - سداسية تاريخية.. الأهلي بطل كأس الكؤوس الإفريقية على حساب الزمالك انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(28) الزمالك.. الأهلي بطل كأس الكؤوس الإفريقية كرة يد - اللقب يظل في أنجولا.. سيدات الأهلي يخسرن نهائي كأس الكؤوس أمام بترو أتليتكو مواعيد مباريات الجمعة 23 مايو - يد الأهلي والزمالك في نهائي إفريقيا.. وجولة الحسم في إيطاليا كرة يد - موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية كرة يد - الزمالك يفوز على الترجي ويضرب موعدا مع الأهلي في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية
أخر الأخبار
بعد إنجازه مع أيوب سبور.. رومانو: توران يقترب من تدريب شاختار 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
للمرة الثالثة.. نهضة بركان المغربي بطلا للكونفدرالية بالفوز على سيمبا 45 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر نهائي دوري السلة – الأهلي (37)-(31) الاتحاد.. تقدم أحمر 58 دقيقة | كرة سلة
مباشر الدوري الإنجليزي - فولام (0)-(1) سيتي.. وفورست (0)-(0) تشيلسي.. بطاقة حمراااء 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استراحة الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(1) كريستال بالاس.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الأوروبية
الأعلى للإعلام يعتمد إيقاف رضا عبد العال لمدة أسبوع ساعة | الدوري المصري
هاتريك جديد من سورلوث.. أتليتكو مدريد ينهي الدوري برباعية ضد جيرونا ساعة | الدوري الإسباني
الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية يدعم بيراميدز جماهيريا بـ 150 لاعبا 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر 2 في الجول يكشف كيف تتحرك الرابطة واتحاد الكرة بعد خطاب المحكمة الرياضة بشأن أزمة القمة 3 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(23) الترجي.. كأس الكؤوس الإفريقية 4 خبر في الجول – الزمالك يتفق مع ZAT على فسخ العقد وديا.. والبديل في نابولي