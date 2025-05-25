النجمة السعودي: هناك تواصل لضم ربيعة ورغبة متبادلة بين الطرفين

الأحد، 25 مايو 2025 - 11:55

كتب : FilGoal

رامي ربيعة - الأهلي

اعترف محمد الزيداني المدير الرياضي لنادي النجمة السعودي أن هناك تواصل من أجل ضم رامي ربيعة.

وينتهي تعاقد ربيعة مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وكشف محمد الزيداني المدير الرياضي لنادي النجمة السعودي عبر قناة إم بي سي مصر: "احتفلنا لمدة 48 ساعة بالتأهل إلى الدوري السعودي، واجتمعنا بالإدارة لتحديد طلبات دعم الموسم الجديد".

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وتابع "اللاعبون المصريون لهم نجاحات كبيرة في الدوري السعودي، وبالتأكيد هناك أسماء مطروحة للانضمام إلينا بالموسم الجديد".

وكشف الزيداني "بالفعل رامي ربيعة من الأسماء المطروحة للانضمام إلى النجمة وهناك رغبة في ضمه، هناك نقاشات واتصالات ورغبة بين الطرفين".

وأوضح "ننتظر الموازنة المالية للموسم الجديد قبل التقدم بعرض رسمي لرامي ربيعة وعلمنا أن رغبته الانتقال للدوري السعودي".

واختتم الزيداني تصريحاته "مستوى الدوري مميز وأرى أنه من أقوى الدوريات في إفريقيا، ونحن حريصون بضم لاعبين عرب وخاصة المصريين لما لهم من نجاحات في المسابقة".

ويتبقى للأهلي مباراة وحيدة في الموسم بمواجهة فاركو مساء الأربعاء في ختام الدوري المصري.

ومن المتوقع غياب رامي ربيعة عن المباراة بسبب تعرضه لإصابة في عضلة السمانة.

ويحتاج الأهلي للتعادل مع فاركو لحسم لقب الدوري لصالحه بعد منافسة مع بيراميدز.

وكان الأهلي دخل في مفاوضات لتجديد تعاقد ربيعة قبل فترة لكنها لم تكتمل بين الطرفين.

وفي حال رحيله سيكون ربيعة البالغ من العمر 32 عاما ثاني الراحلين من قائمة الأهلي الحالية بشكل مجاني قبل كأس العالم للأندية بعد أكرم توفيق الذي اتفق على الانتقال لنادي الشمال القطري.

الأهلي رامي ربيعة النجمة السعودي
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