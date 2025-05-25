منافس الأهلي - ميسي يسجل هدفا رائعا في تعثر جديد لـ إنتر ميامي بالدوري الأمريكي

الأحد، 25 مايو 2025 - 11:47

كتب : محمد سمير

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

تعثر إنتر ميامي مجددا في مسابقة الدوري الأمريكي بعدما تعادل أمام فيلاديلفيا.

وحول إنتر ميامي تأخره إلى تعادل مع فيلاديلفيا متصدر الترتيب بثلاثة أهداف لكل منهما.

وسجل ليونيل ميسي هدفا رائعا من ركلة حرة غير مباشرة سددها داخل شباك فيلاديلفيا.

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ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس بينما وصل فيلاديلفيا إلى 30 نقطة في الصدارة.

ويواصل إنتر ميامي تعثره إذ فشل في تحقيق الفوز بآخر 4 مباريات خاضهم الفريق في الدوري بتعادلين وهزيمتين.

ولم ينجح إنتر ميامي بشكل عام في آخر 8 مباريات خاضهم بجميع البطولات سوى في تحقيق انتصار وحيد.

بينما تعرض للخسارة في 5 مناسبات وتعادل مرتين.

ويتبقى لإنتر ميامي مواجهتان فقط في الدوري الأمريكي قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية ومواجهة الأهلي.

ويعاني إنتر ميامي من سلسلة من النتائج السيئة تحت قيادة الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو.

ويلعب إنتر ميامي أمام فريق مونتريال فجر الخميس ثم يواجه كولومبوس كرو فجر الأحد.

ويواجه الأهلي فريق إنتر ميامي في تمام الثالثة من فجر يوم 15 يونيو بافتتاح منافسات مونديال الأندية.

ويقع إنتر ميامي في المجموعة الأولى رفقة الأهلي وكل من بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

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