رومانو: فضله على أياكس.. تين هاج يتمم اتفاقه مع باير ليفركوزن لخلافة ألونسو

الأحد، 25 مايو 2025 - 11:34

كتب : FilGoal

إريك تين هاج - مانشستر يونايتد

أتم إريك تين هاج اتفاقه مع باير ليفركوزن ليكون المدرب الجديد للفريق وفقا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

وأشار رومانو إلى أن تين هاج قد أتم اتفاقه مع ليفركوزن ليخلف تشابي ألونسو في تدريب الفريق.

وسيوقع تين هاج مع ليفركوزن على عقد لمدة موسمين.

أخبار متعلقة:
اتفاق مبدئي.. تين هاج على بعد خطوة من خلافة ألونسو في ليفركوزن سكاي: تين هاج أعطى ليفركوزن الضوء الأخضر.. وفضله على ناديه السابق تقرير: تين هاج يقترب من تدريب ليفركوزن هويلاند: تين هاج أحد أسباب انضمامي لمانشستر يونايتد.. هو مدرب رائع وكان يقوم بعمل رائع

وفقا لرومانو فإن تين هاج قد رفض عرضا من أياكس أمستردام فريقه الأسبق من أجل تدريب ليفركوزن.

وكان تشابي ألونسو قد رحل عن تدريب باير ليفركوزن بنهاية الموسم المنقضي بالدوري الألماني.

في أكتوبر الماضي، رحل تين هاج عن تدريب مانشستر يونايتد.

وتم تعيين إريك في أبريل 2022 وقاد النادي إلى لقبين محليين، حيث فاز بكأس رابطة المحترفين في عام 2023 وكأس الاتحاد الإنجليزي في عام 2024.

وقاد تين هاج مانشستر يونايتد في 128 مباراة بمختلف المسابقات.

وحقق الفوز في 72 مواجهة، وتعادل في 20، وخسر 36.

وسجل لاعبو يونايتد 234 هدفا تحت قيادة الهولندي، واهتزت شباكهم بـ180 هدفا.

بايرليفركوزن إريك تين هاج
نرشح لكم
رومانو: نابولي قدم عرضا لضم دي بروين سيرفيت يعلن رحيل رينيه فايلر مواعيد مباريات الأحد 25 مايو 2025.. نهائي الكونفدرالية وختام الدوريات الكبرى ميلان يختتم موسمه بفوز سهل على مونزا كل هذا الاحتفال بتعادل سلبي؟ نعم.. رايو فايكانو إلى بطولة أوروبية لأول مرة في تاريخه حلم السداسية مستمر.. باريس سان جيرمان بطل كأس فرنسا البطولة الكبرى الأولى منذ 18 عاما.. شتوتجارت بطل كأس ألمانيا دراما الدوري الإسباني.. إسبانيول ينتفض ويحسم البقاء ويسقط ليجانيس إلى الدرجة الثانية
أخر الأخبار
"أسوة بالدوري الممتاز".. لمنصورة يطالب بإلغاء الهبوط في دوري المحترفين 19 دقيقة | القسم الثاني
مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: طولان يدرس إقامة معسكر في يونيو.. وثنائي محترف بالمنتخب 25 دقيقة | منتخب مصر
برمز مدينة ليفربول.. أديداس تحتفل بمحمد صلاح 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أوسكار رويز: أعارض الإعلان عن عقوبات الحكام.. ونعمل على كسب ثقة الأندية ساعة | الكرة المصرية
ميرور: إيزي وميتوما ولياو على رادار بايرن لتعويض فشل صفقة فيرتز ساعة | ميركاتو
"لا يتعلق بالأهلي فقط".. مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول صعوبة تأجيل مباراة بيراميدز ساعة | الدوري المصري
بنزيمة جاهز لنهائي كأس الملك ساعة | سعودي في الجول
تحديد موعد انطلاق وختام الموسم الجديد من الدوري السعودي 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر 2 في الجول يكشف كيف تتحرك الرابطة واتحاد الكرة بعد خطاب المحكمة الرياضة بشأن أزمة القمة 3 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(23) الترجي.. كأس الكؤوس الإفريقية 4 خبر في الجول – الزمالك يتفق مع ZAT على فسخ العقد وديا.. والبديل في نابولي