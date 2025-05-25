مواعيد مباريات الأحد 25 مايو 2025.. نهائي الكونفدرالية وختام الدوريات الكبرى

الأحد، 25 مايو 2025 - 10:53

كتب : FilGoal

محمد صلاح بشارة قيادة ليفربول ضد برايتون

يشهد اليوم الأحد الموافق 25 من شهر مايو 2025 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

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الدوري المصري

تشهد مجموعة الهبوط إقامة 4 مباريات في نفس التوقيت ضمن منافسات الجولة الثامنة وقبل الأخيرة.

وكانت رابطة الأندية قد اتخذت قرارا بإلغاء الهبوط هذا الموسم.

ويحل الاتحاد السكندري ضيفا على مودرن سبورت، بينما يستضيف الإسماعيلي فريق الجونة.

ويحل غزل المحلة ضيفا على طلائع الجيش بينما يستضيف إنبي فريق زد.

وتقام جميع المباريات في تمام الثامنة مساء.

الكونفدرالية

يحل نهضة بركان ضيفا على سيمبا في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية.

وتقام المباراة في تمام الرابعة عصرا وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بفوز نهضة بركان بهدفين دون مقابل.

الدوري الإنجليزي

تختتم منافسات المسابقة بإقامة الجولة الأخيرة اليوم الأحد.

ويواجه ليفربول فريق كريستال بالاس في تمام السادسة مساء.

ويحتفل الريدز بلقب الدوري مع الجماهير ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما يحل مانشستر سيتي ضيفا على فولام في نفس التوقيت.

ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

الدوري الإسباني

تختتم المسابقة عندما يحل برشلونة المتوج باللقب ضيفا على أتليتك بلباو في تمام العاشرة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

كرة سلة

تفتتح سلسلة نهائي الدوري المصري بمواجهة بين الاتحاد ضد الأهلي.

وتقام المباراة على صالة 6 أكتوبر في تمام السادسة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

الدوري الإنجليزي ليفربول الدوري المصري كرة سلة
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