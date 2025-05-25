ميلان يختتم موسمه بفوز سهل على مونزا
الأحد، 25 مايو 2025 - 01:15
كتب : FilGoal
فاز ميلان على منافسه مونزا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإيطالي.
وسجل ماتيو جابيا وجواو فيليكس ثنائية الروسونيري.
وتعتبر هذه المباراة تحصيل حاصل للفريقين لعدم إمكانية تحقيق إنجاز حقيقي سواء بالتأهل للبطولات الأوروبية أو البقاء في الدوري.
وفقد ميلان منذ الجولة الماضية ضد روما أمل التأهل للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.
وكان ميلان خسر من روما بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وأصبح أفضل ختام لميلان هو احتلال المركز السابع بأقصى تقدير، إذ يحتاج لخسارة فيورنتينا المنقوص مباراة.
وفي حال خسارة فيورنتينا سينهي ميلان الدوري بشكل رسمي في المركز الثامن.
أما على الجانب الآخر فمونزا هبط إلى دوري الدرجة الثانية منذ وقت طويل.
وبهذا الفوز ارتفع رصيد ميلان للنقطة 63 في المركز السابع مؤقتا.
وتجمد رصيد مونزا عند النقطة 18 متذيلا جدول ترتيب الدوري.
ميلان يختتم الموسم بالفوز على ضيفه مونزا بنتيجة 2-0 ⚫️🔴
شاهد الهدفين ⚽️#الدوري_الإيطالي#ميلان_مونزا pic.twitter.com/fzkptkWdTv— ADSportsTV (@ADSportsTV) May 24, 2025