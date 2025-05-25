كل هذا الاحتفال بتعادل سلبي؟ نعم.. رايو فايكانو إلى بطولة أوروبية لأول مرة في تاريخه

الأحد، 25 مايو 2025 - 00:48

كتب : FilGoal

احتفال جماهير رايو فايكانو

في فقرة أخرى من الجنون في الدوري الإسباني، تعادل رايو فايكانو سلبيا مع ضيفه مايوركا في الجولة الأخيرة من الدوري، لتقتحم الجماهير أرض الملعب وتحتفل بكل ما أوتت من قوة.

التعادل رفع رصيد رايو فايكانو إلى 52 نقطة، وحسم تأهله لدوري المؤتمر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه.

هذا التعادل لم يكن كافيا بحد ذاته، حيث كان ينافس أوساسونا على الناحية الأخرى بنفس رصيده قبل انطلاق المباراة (51 نقطة)

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أوساسونا خرج لملاقاة ألافيس، الذي تقدم عليه بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 56 سجلها كارلوس فيسنتي.

ولكن في الدقيقة 88 تمسك أوساسونا بآماله وسجل هدف التعادل عن طريق راؤول جارسيا.

الهدف لم يكُن كافيا، حيث رفع التعادل رصيد أوساسونا إلى 52 نقطة، ليتساوى مع فايكانو الذي لم تتغير نتيجة مباراته.

ولكن.. فايكانو هزم أوساسونا في الدور الأول 3-1، وتعادل معه في الثاني 1-1، ما يعني امتلاكه لأفضلية المواجهات المباشرة.

وهذه هي لحظات مشاهدة فريق رايو فايكانو لما تبقى من مباراة أوساسونا، لمعرفة موقف التأهل الأوروبي.

قبل أن تندفع جماهير رايو فايكانو لتحتل أرضية الملعب.

وهكذا حسم رايو المركز الثامن، بينما أخرج سيلتا فيجو نفسه من المعادلة بفوزه على مضيفه خيتافي 2-1، ليتأهل إلى الدوري الأوروبي بالمركز السابع.

المركز السادس حسمه ريال بيتيس سابقا برصيد 60 نقطة، وهو أيضا مؤهل للدوري الأوروبي، بصرف النظر عما سيفعله أمام تشيلسي في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، حيث يتأهل الفائز بهذا النهائي إلى الدوري الأوروبي.

الخمسة الأوائل تأهلوا إلى دوري أبطال أوروبا بالفعل، وهم برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو، وآخرهم فياريال الذي فاز على برشلونة في ليلة تتويجه ليحسم مقعده.

رايو فايكانو أوساسونا مايوركا ألافيس دوري المؤتمر الأوروبي
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