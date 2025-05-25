بيسيرو: لاعبو الزمالك هم الهرم الرابع في مصر.. وكنت أريد مواجهة الأهلي ولم يأت

مدح جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق لـ الزمالك لاعبي الفريق واصفا أنهم الهرم الرابع في مصر.

وقال المدرب البرتغالي لأون سبورت 1: "واثق في إدارة الزمالك في قدرتها على تخطي المشاكل، سعيد بتجربتي مع الزمالك وحزين لعدم استمرارها، الزمالك يستطيع تحقيق جميع البطولات الموسم المقبل، لأن اللاعبين يقدمون أداء رجولي في الملعب".

وأضاف "أشكر لجنة التخطيط وتحدثت مع ميدو ودعمني كثيرا وهو من أفضل الشخصيات وأرى أنه من اللازم تواجده في إدارة النادي، هو يحب الزمالك، لم يكن من العدل رحيلي من الزمالك لأننا لعبنا جيدا ولم أحصل على الفرصة الكافية".

وأكمل "أقول للاعبي الزمالك إنهم أفضل لاعبين وهم الهرم الرابع في مصر".

وأوضح "كنت واثق من قدرتنا على التتويج بكأس مصر، وعملت كثيرا لأجل الفوز بهذه البطولة، أتوقع أن الزمالك سيظفر بالكأس".

وتحدث عن أزمة القمة قائلا: "ما أستطيع قوله في أزمة القمة هو أنني كنت أريد مواجهة الأهلي وأنا مدرب للزمالك لكن لم يأت للملعب".

وأردف "أتوقع فوز الأهلي على بورتو في كأس العالم للأندية".

وأقر "الدوري المصري يفتقر للنظام، الاهتمام كليا للفرق الكبرى، لكن يجب توجيه الاهتمام أيضا للفرق الأخرى، يعجبني كثيرا البنك الأهلي، ويجب منح الفرص للاعبين حتى عن طريق خروجهم للإعارة".

وشدد "لا أنصح إدارة الزمالك بتجديد عقد حمزة المثلوثي".

وتابع "غير حقيقي وجود خلافات بيني وبين الجزيري وناصر ماهر، هذا الثنائي أول من بعث لي رسالة بعد رحيلي".

وأكد "لم أحدد رحيل أي لاعب من الزمالك إذا كنت سأستمر".

وأتم "تدريب الأهلي؟ أريد العودة إلى مصر من أجل الفوز وبغض النظر عن اسم النادي".