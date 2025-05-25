بيسيرو: طلبت ضم 4 لاعبين لـ الزمالك.. وهذا هو الفارق بين الأبيض والأهلي

أوضح جوزيه بيسرو المدير الفني السابق لـ الزمالك أنه طلب ضم 4 لاعبين لتدعيم صفوف الفريق.

وقال المدرب البرتغالي لأون سبورت 1: "سبب الخروج من الكونفدرالية هو افتقاد التركيز وبعض الأخطاء الفردية وأيضا الإعلام والجماهير، وغياب بعض اللاعبين مثل زيزو الذي كان بإمكانه تسجيل هدفين، لكن ضغط الجماهير والإعلام أثر علي وعلى الفريق".

وأجاب "التعادلات الكثيرة والكرة الدفاعية؟ كل مدرب له طريقة في اللعب، الزمالك لم يتعادل بسبب المبالغة في الدفاع، لكن أرى أن عدم التركيز كان السبب الأكبر في هذه النتائج، وكنت أستطيع الهجوم بشكل جيد".

وتابع "طلبت العديد من الصفقات لكن يوجد أيضا لاعبين مهمين مثل شيكابالا وفتوح ومحمد شحاتة، لذلك الزمالك يحتاج للكثير من الصفقات، طلبت ضم لاعب معين لكن لن أتمكن من الكشف عن الاسم، الجماهير تعلم أن الزمالك يحتاج صفقات كثيرة والإدارة تسمع للجماهير".

وشدد "الزمالك يحتاج إلى 4 لاعبين فقط منهم 2 في الدفاع و2 في الوسط أو في الهجوم".

وأقر "شيكابالا لعب فترة معي، الفريق يحتاج لاعب مثله لسيطرته بقوة شخصيته، الزمالك يحتاجه إداريا أكثر من فنيا حتى وكان يساعدني كثيرا".

ومدح عبد الله السعيد قائلا: "هو من أهم اللاعبين في الزمالك يجب تجديد عقده، وعنصر مهم جدا في الزمالك وعندما رحل من الاهلي الفريق تأثر جدا".

وقارن "الأهلي وبيراميدز يملكان المال أكثر من الزمالك، لكن الزمالك لن يستطيع ضم لاعبين بنفس جودة الذين في الأهلي".

وأضاف "الزمالك يستطيع أن يتواجد مع الأهلي وبيراميدز بلاعبين أقل جودة، لكن فريق الزمالك بدون ميزانية كبيرة يستطيع اللعب بشكل جيد، ولذلك أشكر اللاعبين رغم المشاكل المالية".

وواصل "الأهلي وضعه مختلف تماما مستقر على جميع الجوانب ولا يوجد به مشاكل عكس الزمالك الذي لا يتسم بالاستقرار، في الأهلي تتم المفاوضات مع اللاعبين في سرية تامة على سبيل المثال، لكن الوضع في الزمالك أشبه بالصحيفة ينشر فيها جميع المستجدات".

وواصل "اللاعبون يتواجدون في الزمالك ويلعبون من أجل الجماهير، رغم عدم علمهم بتوقيت حصولهم على مستحقاتهم، عكس الأهلي الذي يمنح المستحقات قبل موعدها حتى".

وأتم "أرى أن بعض اللاعبين في الزمالك قادرين على اللعب في أوروبا والدوري الإنجليزي، جلست مع 4 اللاعبين قبل رحيلي وقلت لهم ذلك".