حلم السداسية مستمر.. باريس سان جيرمان بطل كأس فرنسا

الأحد، 25 مايو 2025 - 00:14

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان

حسم باريس سان جيرمان لقب كأس فرنسا بالفوز على ستاد ريمس بثلاثة أهداف دون رد في المباراة النهائية.

برادلي باركولا رجل هذه المباراة افتتحها بهدف أول في الدقيقة 16 من صناعة ديزير دوي.

وفي الدقيقة 19 تكرر الأمر ذاته، ليسجل باركولا مجددا بصناعة دوي.

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وفي الدقيقة 43 سجل أشرف حكيمي الهدف الثالث بعد تمريرة حاسمة من باركولا.

بذلك توج باريس سان جيرمان بكأس فرنسا للمرة الثانية على التوالي، والـ 16 في تاريخه.

ويطارد باريس سان جيرمان سداسية فريدة من نوعها، بعد أن أكمل الثلاثية المحلية بالكأس بعد كأس السوبر والدوري الفرنسي.

أولا يلعب باريس سان جيرمان نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت 1 يونيو ضد إنتر ميلان الإيطالي، بحثا عن اللقب الرابع.

ثم يخوض منافسات كأس العالم للأندية الأول من نوعه بمشاركة 32 فريقا في الولايات المتحدة الأمريكية من منتصف يونيو إلى يوليو.

بعد ذلك يفتتح موسمه الجديد بالسوبر الأوروبي إن فاز على إنتر، حيث سيلاقي الفائز منهما توتنام هوتسبر في هذه المباراة.

باريس سان جيرمان ينجح في الدفاع عن لقبه والتتويج بكأس فرنسا الموسم الثاني على التوالي والـ16 في تاريخه

باريس سان جيرمان كأس فرنسا ريمس
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