بيسيرو: زيزو وجد أن الأهلي يسمعه أكثر.. والزمالك لم يفاوضه بالطريقة التي يحتاجها

كشف جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق لـ الزمالك أن أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق وجد أن إدارة الأهلي تسمعه أكثر من الزمالك.

وقال المدرب البرتغالي عبر أون سبورت 1: "لم أتوقع الرحيل من الزمالك قبل نهاية الموسم، لكن رحلت لأسباب لم تكن فنية بشكل كبير، كانت مفاجأة بالنسبة لي".

وأضاف "الفريق لم يكن في حالة فنية جيدة، من وجهة نظري أن الزمالك نادي عريق وكنت سعيدا للغاية لتدريبي للفريق وأحببت الفريق، وسبب رحيلي هو تأثر الإدارة بالجماهير، لا أملك إجابات كافية لأسباب الرحيل".

وأكمل "كان هناك فرصة أمامنا في الدوري، لكن الكرة في مصر تتأثر كثيرا بالجماهير، لعبت 7 مباريات وخسرت مباراتين، حاولت أن ألعب بأفضل طريقة، لكن لم أملك الإمكانية الكافية للفوز في الـ7 مباريات".

وواصل "مشكلة زيزو أثرت علينا أيضا، الزمالك خسر لاعب كبير والفريق تأثر كثيرا بمشكلته، حاولنا الحفاظ عليه، لكن الأمور لم تكن سهلة، حاولنا لمدة شهرين، وحاولت الجلوس معه في التدريبات، لكن لم يتم الأمر، زيزو أفضل لاعب في مصر، إذا أرادت مصر الحفاظ على التواجد عالميا يجب الحفاظ على زيزو والتفاوض معه بالطريقة التي يحتاجها".

وأوضح "جلست مع زيزو قبل رحيلي، لم يكن بيننا تواصل كبير، لكن فهمت أن مشكلته هي أنه لا أحد يسمعه، قبل مباراة البنك الأهلي، حاولت أقنعه بالتجديد، لكن رأيت أنه لن يستطيع التواجد مع الفريق، قرار الإدارة هو استبعاد زيزو من مباراة ستيلينبوش، لكن كان هناك أمور إدارية لم أفهمها".

وأتم "زيزو وجد أن الأهلي يسمعه أكثر ومصلحته هناك، لا أعرف هل زيزو وقع مع الأهلي أم لا، لكن مشكلة الكرة المصرية في الإعلام والأحاديث الكثيرة، انتقال لاعب من الزمالك إلى الأهلي والعكس يعتبر أمر هستيري في الكرة المصرية وهذا يؤثر على جميع اللاعبين".