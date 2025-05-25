البطولة الكبرى الأولى منذ 18 عاما.. شتوتجارت بطل كأس ألمانيا

بعد طول انتظار، توج شتوتجارت بكأس ألمانيا بعد الفوز في النهائي على أرمينيا بيلفيلد 4-2.

شتوتجارت حكم المباراة مبكرا بالهدف الأول في الدقيقة 15 بتوقيع نيك فولتيماد بعد تمريرة من أنجيلو ستيلر.

وفي الدقيقة 22 سجل الثاني سريعا عن طريق إنزو ميلو بعد تمريرة من دينيز أونداف.

أونداف نفسه سجل الثالث بصناعة أنجيلو ستيلر في الدقيقة 28، لينتهي اللقاء عمليا في منتصف الشوط الأول.

وفي الدقيقة 66 أضاف ميلو رابع الأهداف، بينما بدأ بيلفيلد تقليص الفارق متأخرا في الدقيقة 82 بهدف خوليان كانيا.

وفي الدقيقة 85 حصل بيلفيلد على ثاني أهدافه بالنيران الصديقة من يوشا فاجنومان.

الفوز منح شتوتجارت بطولته المحلية الكبرى العاشرة في تاريخه، والأولى منذ التتويج بالدوري عام 2007.

وهو أيضا أول لقب لكأس ألمانيا يفوز به شتوتجارت منذ 1997، والرابع إجمالا بعد 1954 و1958.

كذلك فاز شتوتجارت بالدوري 5 مرات، في 1950 و1952 و1983-1984 و1991-1992 وأخيرا 2006-2007.

إضافة لهذه الألقاب، فاز بكأس السوبر الألماني 1992.