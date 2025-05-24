الرمادي: لا يوجد أزمة لي مع الزمالك.. ولهذا السبب غاب السعيد عن المعسكر

السبت، 24 مايو 2025 - 23:35

كتب : FilGoal

أيمن الرمادي - الزمالك

شدد أيمن الرمادي المدير الفني لـ الزمالك عدم وجود أزمه له مع النادي، وكذلك أوضح سبب غياب عبد الله السعيد لاعب الفريق عن معسكر الإسماعيلية.

وقلب الزمالك تأخره لفوز بنتيجة 3-1 في الجولة 8 من المرحلة النهائية للدوري المصري على حساب بتروجت في استاد الكلية الحربية.

وقال الرمادي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنا بحاجة إلى تحقيق الفوز لاكتساب الثقة بعد فترة من التعثر".

وأضاف "سعيد بالمستوى الذي قدمه اللاعبون الشباب، فهم عناصر واعدة، وقادرون على تقديم مستويات فنية أفضل خلال الفترات المقبلة".

وتابع "بدأت في وضع أسلوب لعب يهدف إلى استعادة الكرة الجميلة للزمالك وسترون الأفضل في الفترة المقبلة".

وأوضح "لا يوجد أزمة لي في النادي، المشاكل في جميع الفرق الكبرى، لكن بعض الأشخاص يستغلون الاختلاف في وجهات النظر لصناعة أزمات غير حقيقية ولا أساس لها من الصحة".

وواصل "بطبيعتي أفضل توفير كل الأدوات اللازمة للاعبين قبل بدء العمل، وهذا حقهم، ولا توجد أي أزمة في ذلك، لكن البعض يحاول تضخيم الأمور وافتعال الأزمات".

وأكمل "لا أتأثر بما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنني لا أتابعها بطبيعة شخصيتي، اعتدت العمل تحت الضغط".

وكشف "غياب عبد الله السعيد عن معسكر الفريق كان بسبب شعوره بآلام عضلية وليس له علاقة بملف تجديد عقده كما تردد".

وأكمل "عبد الله السعيد من أفضل اللاعبين فنياً وأخلاقياً، وكان ملتزماً بأداء تدريباته كاملة، وإذا كان انضم لمعسكر الإسماعيلية، لكان خضع لتدريبات منفردة، ومن غير المنصف عدم الاعتماد عليه".

وأنهى حديثه قائلا: "أتمنى حصد لقب كأس مصر مع الزمالك، فهو أقل ما يمكن تقديمه لجماهير النادي العظيمة التي تستحق الفرحة".

وحقق أيمن الرمادي أول انتصار مع الزمالك بعد تعادلين وهزيمة في بداية مشواره مع الزمالك.

الفوز رفع رصيد الزمالك لـ 44 نقطة في المركز الثالث.

فيما ظل بتروجت ثامنا برصيد 26 نقطة.

الرمادي الزمالك الدوري المصري
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