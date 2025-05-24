في مباراة تريزيجيه الأخيرة قبل الانتقال إلى الأهلي.. الريان يخسر نهائي كأس قطر

في مباراة محمود حسن تريزيجيه الأخيرة بقميص الريان، خسر الفريق نهائي كأس أمير قطر على يد الغرافة.

وفاز الغرافة بهدفين مقابل هدف وحيد.

وشارك تريزيجيه في المباراة منذ بدايتها إلى نهايتها.

سجل التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق هدف الغرافة الأول في الدقيقة الرابعة.

وجاء هذا الهدف المبكر بعد تمريرة أحمد الجانحي.

وفي الدقيقة 18 أضاف خوسيلو مهاجم ريال مدريد السابق ثاني أهداف الغرافة.

بينما قلص روجر جيديش الفارق للريالن في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.

بينما ساء وضع الغرافة بطرد لاعبه سيدو سانو في الدقيقة 63، ولكن نجح في الحفاظ على تقدمه لنهاية المباراة.

وينتقل تريزيجيه إلى صفوف الأهلي المصري بشكل رسمي عقب نهاية مشواره مع الريان في البطولة.