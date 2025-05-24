شيكابالا يتخطى جمال حمزة في قائمة هدافي الزمالك عبر التاريخ

السبت، 24 مايو 2025 - 23:01

كتب : FilGoal

هدف شيكابالا - الزمالك × مودرن سبورت

سجل شيكابالا لاعب الزمالك هدفا في مباراة فريقه أمام بتروجت في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة من المرحلة الثانية ضمن منافسات الدوري المصري.

وقلب الزمالك تأخره لفوز بنتيجة 3-1 في الجولة 8 من المرحلة النهائية للدوري المصري على حساب بتروجت في استاد الكلية الحربية.

وأحرز شيكابالا هدف الزمالك الثالث في الدقيقة 89 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم ثم ظهر عمر صلاح حارس بتروجت وسكنت الشباك.

وتخطى شكابالا زميله السابق جمال حمزة ويصل للهدف 75 في مسيرته مع الزمالك في جميع البطولات ويحتل المركز السابع في قائمة هدافي الزمالك التاريخيين.

ويفصل شيكابالا 9 أهداف للوصول لعدد أهداف حمادة إمام صاحب المركز السادس في قائمة هدافي الزمالك تاريخيا.

وحقق أيمن الرمادي أول انتصار مع الزمالك بعد تعادلين وهزيمة في بداية مشواره مع الزمالك.

الفوز رفع رصيد الزمالك لـ 44 نقطة في المركز الثالث.

فيما ظل بتروجت ثامنا برصيد 26 نقطة.

الزمالك شيكابالا
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