أول قرارات الرمادي بعد الفوز على بتروجت
السبت، 24 مايو 2025 - 22:43
كتب : FilGoal
قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة أيمن الرمادي، منح اللاعبين راحة غداً الأحد من التدريبات الجماعية.
وجاء ذلك عقب الفوز على بتروجت، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت في مسابقة الدوري الممتاز.
ويستأنف الزمالك تدريباته مساء الاثنين على ملعب النادي، استعداداً لمباراة فاركو.
ويلعب الزمالك ضد فاركو يوم 31 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وقلب الزمالك تأخره لفوز بنتيجة 3-1 في الجولة 8 من المرحلة النهائية للدوري المصري على حساب بتروجت في استاد الكلية الحربية.
وحقق أيمن الرمادي أول انتصار مع الزمالك بعد تعادلين وهزيمة في بداية مشواره مع الزمالك.
الفوز رفع رصيد الزمالك لـ 44 نقطة في المركز الثالث.
فيما ظل بتروجت ثامنا برصيد 26 نقطة.
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