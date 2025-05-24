الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد فاركو والقناة الناقلة
السبت، 24 مايو 2025 - 22:42
كتب : FilGoal
يختتم الزمالك مبارياته في الدوري المصري للموسم الجاري 2024/2025 ضد فاركو بعد الفوز على بتروجت.
وفاز الزمالك على بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة قبل الأخيرة من المرحلة الثانية لمجموعة المنافسة على لقب الدوري.
ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، بينما يأتي فاركو في المركز السابع برصيد 32 نقطة.
موعد مباراة الزمالك وبتروجت
ويلعب الزمالك ضد بتروجت يوم السبت المقبل الموافق 31 مايو 2025.
وتقام المباراة على استاد القاهرة.
وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء.
وتذاع عبر قناة أون سبورت.
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