سمير: شيكابالا مؤثر ومحبوب.. وهكذا سنتحسن قبل نهائي كأس مصر

أبدى أحمد سمير مدرب الزمالك سعادته بالفوز على بتروجت 3-1 في الدوري المصري الممتاز.

وقال سمير في تصريحاته للمركز الإعلامي لناديه: "الفوز كان مهما للغاية في هذه المرحلة، وحققنا العديد من المكاسب الفنية من هذا اللقاء".

وأضاف "الجهاز الفني يشعر بالرضا عن أداء اللاعبين في المباراة في ظل الظروف الحالية".

وتابع "محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق كعادته لاعب كبير ومؤثر وجميع زملائه يحبونه".

وواصل "جودة الفريق ستتحسن مع استعادة المصابين في الفترة المقبلة، ونًجهز كل اللاعبين بالشكل المطلوب قبل مواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر".

واختتم "بطولة كأس مصر مهمة جدا بالنسبة للزمالك ونستعد بالشكل المطلوب لحصد اللقب".

وفاز الزمالك على بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 44 نقطة في المركز الثالث، وتتبقى له مباراة أخيرة في الجولة التاسعة أمام فاركو.