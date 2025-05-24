فوز الرمادي الأول مع الزمالك يتحقق بثلاثية ضد بتروجت

قلب الزمالك تأخره لفوز بنتيجة 3-1 في الجولة 8 من المرحلة النهائية للدوري المصري على حساب بتروجت في استاد الكلية الحربية.

وحقق أيمن الرمادي أول انتصار مع الزمالك بعد تعادلين وهزيمة في بداية مشواره مع الزمالك.

الفوز رفع رصيد الزمالك لـ 44 نقطة في المركز الثالث.

فيما ظل بتروجت ثامنا برصيد 26 نقطة.







































































التشكيل

قاد رشاد المتولي وسط بتروجت فيما بدأ إسماعيل بامبا في هجوم الفريق البترولي.

بينما بدأ حسام أشرف في الهجوم وقاد أحمد فتوح خط وسط الزمالك.

وصف المباراة

مرت الدقائق الأولى هادئة، وجاءت أول محاولة في الدقيقة 12 عن طريق جابرييل شيكودي الذي سدد كرة قوية أبعدها حسام عبد المجيد.

وفي الدقيقة 24 ومن تمريرة بينية من حامد حمدان صوب شيكودي كسر بها خط التسلل وأرسل عرضية لمتولي الذي سدد كرة رائعة على يسار صبحي مسجلا الهدف الأول.

أشهر الحكم المساعد راية التسلل لكن تقنية الفيديو أكدت صحة الهدف بعد 3 دقائق من المراجعة ليتقدم أصحاب الأرض.

وسرعان ما أدرك الزمالك التعادل سريعا، في الدقيقة 27 تحصل حسام أشرف على ركلة جزاء بعد دفع قوي من هادي رياض مدافع بتروجت.

وانبرى حسام عبد المجيد للركلة وسددها في أقصى يمين المرمى لترتطم بالقائم وتسكن شباك عمر صلاح معلنة هدف التعادل.

المدافع الدولي سجل تاسع أهدافه مع الزمالك في جميع المسابقات والأول من علامة الجزاء.

وتألق محمد صبحي في التصدي لرأسية شيكودي في الدقيقة 45 وحولها لركنية، ثم بعد 5 دقائق منع رأسية رائعة من بدر موسى لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

أيمن الرمادي أجرى تغييرين مع بداية الشوط الثاني بإشراك أيمن أمير عبد العزيز وعبد الله السعيد بدلا من حسام أشرف وسيف جعفر.

وفي الدقيقة 50 وبعد سلسلة من التمريرات سدد أحمد عبد الرحيم "إيشو" كرة أرضية مقوسة غالطت الحارس وسكنت الشباك لتكتب تقدم الزمالك في النتيجة.

وبعد دقيقة واحدة شارك شيكابالا بدلا من إيشو في ثالث تغييرات الزمالك.

شارك أحمد غنيم وإيمانويل لاكي بدلا من عبد العزيز السيد وبدر موسى ضمن أولى تدخلات سيد عيد الفنية في اللقاء في الدقيقة 58.

وأهدر لاعبو بتروجت فرصة التعديل من هجمة لم يستغلوا من خلالها تخبط دفاع الزمالك الذي شتت الكرة قبل أن تسكن الشباك في الدقيقة 61.

هدأت المباراة بعض الشيء وشارك أحمد فاروق بدلا من بامبا في تغيير لتنشيط هجوم أصحاب الأرض.

وأجرى الرمادي تغييرا في الدقيقة 76 بمشاركة محمد السيد بدلا من محمد حمدي.

ورد بتروجت بمشاركة أدهم حامد ومحمد إبراهيم "دودو" بدلا من محمود شديد وخالد أبو زيادة في الدقيقة 83.

محاولات بتروجت على مرمى صبحي لم تكن مكتملة أو وجدت الحارس الشاب في الموعد.

وفي الدقيقة 89 أطلق شيكابالا تصويبة أرضية ارتطمت بالقائم ثم ظهر عمر صلاح حارس بتروجت وسكنت الشباك معلنة ثالث أهداف الزمالك.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه مصطفى شلبي لحصوله على إنذارين لتنتهي المباراة بفوز الزمالك 3-1.