الفوز الأول في الدوري.. المصري يهزم البنك ويتخطاه في صراع التأهل للكونفدرالية

السبت، 24 مايو 2025 - 22:16

كتب : FilGoal

المصري

فاز المصري على منافسه البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وسجل سيرجي أكا لاعب البنك الأهلي هدف المصري ذاتيا.

وشهد المباراة الظهور الأول لميمي عبد الرازق مدرب المصري الجديد خلفا للتونسي أنيس بوجلبان.

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وتمكن الفريق البورسعيدي من تحقيق الفوز على غريمه البنك الأهلي في بطولة الدوري للمرة الأولى في تاريخه.

ولعب الفريقان ضد بعضهما 10 مباريات في بطولة الدوري، وفاز البنك الأهلي في 4 مباريات والمصري مرة واحدة، وسيطر التعادل 5 مرات.

وتخطى المصري منافسه البنك الأهلي في سباق التأهل إلى بطولة الكونفدرالية للموسم المقبل.

وخطف المصري المركز الرابع والأخير المؤهل للكونفدرالية.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد المصري للنقطة 39 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري.

بينما توقف رصيد البنك الأهلي عند النقطة 37 في المركز السادس بالتساوي مع سيراميكا كليوباترا في المركز الخامس.

وصف المباراة

بدأ المصري المباراة بقوة وفي الدقيقة الخامسة منع إسحاق يعقوبو تسديدة قوية وخطيرة من محمود حمادة.

وفي الدقيقة 27 سدد ياو أنور لاعب البنك الأهلي بقوة من داخل منطقة الجزاء، لكن علت الكرة المرمى كثيرا.

وبعد دقيقتين، أنقذ باهر المحمدي فريقه من هجمة خطيرة للغاية بعدما تراجع بسرعة كبيرة ليستخلص الكرة من إسحاق يعقوب.

وارتكب محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي خطأ فادحا بعدما لم يتمكن من السيطرة على الكرة عقب تمريرة محمد عبد الغني ثم ألحق بها وشتتها على خط المرمى في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 45 أهدر أنور فرصة هدف محقق بعد تسديدة أعلى المرمى الخالي.

وأحرز المصري هدفا قاتلا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني عن طريق سيرجي أكا في مرماه بعد خطأ من أبو جبل في تشتيت الكرة والتي ارتطمت في أكا وسكنت الشباك.

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