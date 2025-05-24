دراما الدوري الإسباني.. إسبانيول ينتفض ويحسم البقاء ويسقط ليجانيس إلى الدرجة الثانية

نقطة واحدة في آخر 6 مباريات، و5 هزائم على التوالي، هكذا كان يبدو جدول نتائج إسبانيول حتى الجولة الأخيرة، ليبقى مقعد الهبوط الأخير معلقا بينه وبين ليجانيس.

ليجانيس لديه 37 نقطة، وإسبانيول لديه 39 نقطة، والليلة الأخيرة ستحسم هوية الهابط الثالث رفقة بلد الوليد ولاس بالماس.

بلد الوليد ولاس بالماس هما طرفي مواجهتي الحسم أيضا، حيث حل لاس بالماس ضيفا على إسبانيول، وخرج بلد الوليد لملاقاة ليجانيس.

ليجانيس أكمل المطلوب منه وضرب بلد الوليد بثلاثية دون رد.

سجل أهداف ليجانيس خافيير هيرنانديز في الدقيقة 24 ويان ديوماندي في الدقيقة 36 وخوان كروز في الدقيقة 40.

ولكن هذا لم يكن له أدنى قيمة..

لاس بالماس على الجانب الآخر، خسر أمام إسبانيول 2-0 في الجولة الأخيرة ومنحه الفوز الذي كان يحتاج إليه.

سجل خافي بوادو الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 65، بينما صنع الهدف الثاني ليسجله بيري ميلا في الدقيقة 82 ويحسم البقاء.

خوان جارسيا حارس مرمى إسبانيول الذي تألق كالعادة، وجد نفسه تحت حصار جماهيري ضخم في احتفالات الفريق الذي -كالعادة- اقتحمت جماهيره أرض الملعب للاحتفال بالبقاء في الدوري الإسباني.

الفوز تقدم بإسبانيول إلى المركز الرابع عشر مؤقتا برصيد 42 نقطة، في انتظار نتائج الثلاثي الذي يليه في الترتيب، ألافيس وجيرونا وإشبيلية.

أما ليجانيس، فهو خط بدء الهبوط بـ 40 نقطة، لينجو كل من يعلو هذا الرقم في المركز الثامن عشر.