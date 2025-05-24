سيراميكا يفوز على حرس الحدود ويشعل منافسة المركز الرابع مع المصري

فاز سيراميكا كليوباترا على حرس الحدود بثنائية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة قبل الأخيرة من المرحلة الثانية للدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

ورفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى النقطة 37 في المركز الخامس، بفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز الرابع والمؤهل لبطولة الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل.

بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 24 في المركز التاسع بالمجموعة.

واستغل سيراميكا خسارة البنك الأهلي أمام المصري والذي توقف رصيده عند 37 نقطة مثل كليوباترا، وإن كان الأخير يتفوق عليه بفارق الأهداف.

ثنائية فوز سيراميكا كليوباترا سجلها كل من رجب نبيل في الدقيقة 49 ومحمود زلاكة في الدقيقة 59.

ويلعب سيراميكا في الجولة الأخيرة للدوري ضد بيراميدز صاحب المركز الثاني.

بينما يلعب المصري ضد حرس الحدود، ويلعب البنك الأهلي ضد بتروجت.