للمرة الأولى.. إيشو يسجل في الدوري مع الزمالك ضد بتروجت
السبت، 24 مايو 2025 - 21:35
كتب : FilGoal
سجل أحمد عبد الرحيم "إيشو" لاعب الزمالك هدفا لفريقه ضد بتروجت.
ويواجه الزمالك منافسه بتروجت في المباراة التي تجمعهما في الجولة الثامنة من المرحلة النهائية للدوري المصري.
وأحرز إيشو الهدف من تسديدة أرضية داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك في الدقيقة 50.
وللمرة الأولى يسجل إيشو في بطولة الدوري خلال مسيرته.
ووصل إيشو لهدفه الثاني مع الزمالك خلال الموسم الجاري إذ أحرز أمام بلاكك بولز في بطولة الكونفدرالية.
وإجمالا لعب إيشو 10 مباريات الموسم الحالي.
وبحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 41 نقطة، فيما يحتل بتروجت المركز الثامن برصيد 26 نقطة.
إيشو يسجل هدف رائع يتقدم به للزمالك أمام بتروجت pic.twitter.com/cKJ5F2QuHj— ON Sport (@ONTimeSports) May 24, 2025
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