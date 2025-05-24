للمرة الأولى.. إيشو يسجل في الدوري مع الزمالك ضد بتروجت

شيكابالا يتخطى جمال حمزة في قائمة هدافي الزمالك عبر التاريخ

أول قرارات الرمادي بعد الفوز على بتروجت

الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد فاركو والقناة الناقلة

سمير: شيكابالا مؤثر ومحبوب.. وهكذا سنتحسن قبل نهائي كأس مصر

فوز الرمادي الأول مع الزمالك يتحقق بثلاثية ضد بتروجت

الفوز الأول في الدوري.. المصري يهزم البنك ويتخطاه في صراع التأهل للكونفدرالية

سيراميكا يفوز على حرس الحدود ويشعل منافسة المركز الرابع مع المصري

انتهت الدوري المصري - بتروجت (1)-(3) الزمالك.. فوز أيمن الرمادي الأول