السيدات قبل الرجال.. أرسنال يتوج بدوري أبطال أوروبا على حساب برشلونة

السبت، 24 مايو 2025 - 21:17

كتب : FilGoal

سيدات أرسنال

توج فريق أرسنال بدوري أبطال أوروبا للسيدات، بالفوز على برشلونة حامل اللقب في المباراة النهائية بهدف دون رد.

وسجل أرسنال هدفا في الدقيقة 22 بتوقيع فريدا ليونهاردسين مانوم، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

أما هدف الفوز الفعلي سجلته ستينا بلاكستينيوس، بعد تمريرة حاسمة من بيث ميد في الدقيقة 75.

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وصنعت ميد الهدف بعد 7 دقائق من مشاركتها كبديلة على حساب كلوي كيلي.

وهكذا حقق أرسنال لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بعد طول انتظار حيث حقق نسخته الأولى عام 2007.

وأتى أرسنال في المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، بفارق 12 نقطة عن شتيلسي البطل الذي جمع 60 نقطة، في الدوري الذي يشهد 22 جولة فقط.

أما برشلونة فهو حامل لقب دوري أبطال أوروبا، وبطل الدوري الإسباني برصيد 84 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد، في دوري من 30 جولة.

ليون لا يزال يحتل الصدارة التاريخية لقائمة أبطال المسابقة التي انطلقت في موسم 2001-2002، برصيد 8 ألقاب.

أينتراخت فرانكفورت الألماني هو الثاني بـ 4 ألقاب، يليه برشلونة بـ 3 ألقاب.

برشلونة صار ثاني أكثر الفرق خسارة للنهائي بـ 3 مرات، بالتساوي مع ليون وخلف فولفسبورج الذي خسره 4 مرات.

أما أرسنال فهو لا يزال الفريق الإنجليزي الوحيد الذي حقق اللقب.

دوري أبطال أوروبا للسيدات أرسنال برشلونة
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