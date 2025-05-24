يد – دودو يقود مونبيلييه لنهائي الدوري الأوروبي بفوز مثير على كييل الألماني
السبت، 24 مايو 2025 - 21:05
كتب : FilGoal
قاد أحمد هشام "دودو" نجم منتخب مصر لكرة اليد فريقه مونبيلييه الفرنسي لنهائي بطولة الدوري الأوروبي.
ونجح دودو في قيادة فريقه للنهائي بعد التغلب على كييل الألماني في نصف النهائي بنتيجة 32-31.
وسجل دودو هدف فوز فريقه قبل 7 ثواني من نهاية المباراة.
وأنهى دودو المباراة مسجلا 7 أهداف كثاني أفضل المسلجين في اللقاء بفارق هدف عن أفضل مسجل.
وبذلك يتأهل مونبيلييه لنهائي البطولة ليواجه فلنسبورج الألماني.
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