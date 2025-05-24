خطاب أنشيلوتي الأخير: من ينسى ثلاثية بنزيمة وعودة رودريجو

أنهى كارلو أنشيلوتي ولايته الثانية مع ريال مدريد بخطابه الأخير في ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وقال أنشيلوتي في خطابه: "مساء الخير. لا أظن أن الحديث اليوم بهذه السهولة".

وأضاف "لقد كان شرفا لي ومتعةً أن أدرب هذا النادي".

وتابع "أولا أود أن أشكر رئيسي العزيز فلورنتينو بيريز. لقد كانت تجربة رائعة، شكرا لك على هذه اللحظات. لقد كان من الرائع أن أعيشها معك".

وواصل "إنها قصة لا تنسى، فلا أحد يستطيع نسيان أهداف كريم (بنزيمة) الثلاثة ضد باريس سان جيرمان، ولا هدفي رودريجو ضد مانشستر سيتي، ولا تمريرة لوكا (مودريتش) الحاسمة، ولا أحد يستطيع نسيان هدفي خوسيلو، ولا أستطيع أيضا أن أنسى كل يوم قضيته هنا".

واختتم "في النهاية.. يحيا مدريد ولا شيء أكثر. أحبكم جميعا من كل قلبي، وداعا".

وفاز ريال مدريد على ريال سوسييداد 2-0 في المباراة الأخيرة لأنشيلوتي كمدرب لريال مدريد، في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

الملكي أنهى الموسم في المركز الثاني برصيد 84 نقطة، وخسر نهائي كأس السوبر ونهائي كأس الملك أمام الغريم برشلونة.

كما ودع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي أمام أرسنال.

ريال مدريد هو حامل لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا عن موسم 2023-2024، وحقق نفس اللقبين مع أنشيلوتي في 2021-2022.

أنشيلوتي حقق دوري الأبطال مع ريال مدريد 3 مرات، 2022 و2024 في الولاية الثانية، و2014 في الولاية الأولى.

ويقترب ريال مدريد من الإعلان عن تشابي ألونسو كمدربه الجديد، قادما من باير ليفركوزن.