دوري المحترفين - جنون اللحظات الأخيرة.. كهرباء الإسماعيلية يقلب الطاولة ويقترب من الممتاز

السبت، 24 مايو 2025 - 20:52

كتب : FilGoal

منتخب السويس ضد كهرباء الإسماعيلية

اقترب كهرباء الإسماعيلية من الصعود إلى الدوري الممتاز بالفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد.

جاء ذلك في الجولة قبل الأخيرة من دوري المحترفين.

وحسم وادي دجلة والمقاولون العرب صعودهما في أول مركزين.

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فوز كهرباء الإسماعيلية رفع رصيده إلى 71 نقطة، لينقض على المركز الثالث.

جاء ذلك بفضل تعادل أبو قير للأسمدة مع ديروط، ليتساوى الفريقان عند 71 نقطة.

الكهرباء يستضيف منتخب السويس في الإسماعيلية.

بينما يحل أسوان ضيفا على أبو قير في الإسكندرية، في الجولة الأخيرة من دوري المحترفين.

وفي حال استمرار التساوي، يحتكم الفريقان للمواجهات المباشرة التي تمنح الأفضلية لكهرباء الإسماعيلية.

بالتالي فوز الكهرباء يعني تأهله للدوري الممتاز بصرف النظر عن نتيجة مباراة أبو قير، الذي يحتاج للفوز مع تعثر الكهرباء.

كهرباء الإسماعيلية دوري المحترفين أبو قير للأسمدة
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