مودريتش: حانت لحظة الوداع التي لم أتمناها.. وهذه المباراة لن أنساها

بعث لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد رسالة إلى جماهير ناديه في المباراة الأخيرة له على ملعب سانتياجو برنابيو.

وفاز ريال مدريد على ريال سوسييداد 2-0 في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني في وداعية كارلو أنشيلوتي ومودريتش.

وقال اللاعب الكرواتي لقناة ناديه: "حانت اللحظة التي لم أتمناها، الرحلة كانت طويلة ورائعة، أولا أشكر النادي وفلورنتينو بيريز وجميع المدربين على مدار هذه السنوات".

وأضاف "أشكر زملائي وعائلتي وكل من ساعدني أيضا، شكرا جزيلا من أعماق قلبي، انتصرنا كثيرا وعشنا لحظات رائعة، لا توجد كلمات تعبر عن شكري على كل ما قدمتوه لي".

وواصل "أود أن أقول عبارة رأيتها وأعجبتني، لا تبكوا لأن الأمر انتهى، ابتسموا لأنه حدث، هلا مدريد ولا شيء غير ذلك".

وتابع "مباراة لا تنسى بالنسبة لي؟ الاختيار صعب، لكن أعتقد مباراة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، كانت مباراة رائعة، قلت إننا سنتوج بالبطولة إذا انتصرنا بهذا اللقاء".

وأضاف "حب الجماهير هو أعظم جوائزي وأهم شيء سأحتفظ به للأبد".

وعبر أرضية ملعب سانتياجو بيرنابيو وضع مجسم لقميص كبير للوكا مودريتش بالرقم 10، بينما رفعت الجماهير لافتات وداعية له وللمدرب كارلو أنشيلوتي.

ووسط تحية الجماهيرفي الدقيقة 86، خرج لوكا مودريتش ليأتي تشيما أندريس بدلا منه.

وداعية مودريتش شهدت تواجد ثلاثي الميرينجي السابق سيرخيو راموس وتوني كروس وكيلور نافاس.

الفوز رفع رصيد مدريد إلى 84 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة عن برشلونة الذي سيلعب مباراته الأخيرة غدا الأحد.

مسيرة لوكا مودريتش الذهبية التي بدأت مع ريال مدريد في 2012 تصل لمرحلة الختام المحلي الآن، في انتظار كأس العالم للأندية.

وتوج مودريتش بالدوري الإسباني 4 مرات، وبدوري أبطال أوروبا 6 مرات.