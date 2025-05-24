اتفاق مبدئي.. تين هاج على بعد خطوة من خلافة ألونسو في ليفركوزن

السبت، 24 مايو 2025 - 20:21

كتب : FilGoal

إريك تين هاج - مانشستر يونايتد وجالاتا سراي

يقترب باير ليفركوزن من الإعلان عن مدربه الجديد في الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب موقع "ذا أثلتيك" فقد توصل ليفركوزن لاتفاق مبدئي مع إريك تين هاج المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد وأياكس.

ويبحث ليفركوزن عن مدرب جديد بعد رحيل تشابي ألونسو القريب من تولي تدريب ريال مدريد.

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وأشارت التقارير إلى أن تين هاج أبدى استعداده الكامل لتولي المنصب، وذلك بعد محادثات مباشرة جرت بين الطرفين خلال الأسبوع الجاري.

وبحسب سكاي سبورت، فإن إريك تين هاج أعطى الضوء الأخضر لتدريب باير ليفركوزن بعقد يمتد لعامين.

وأوضحت التقارير أن المدرب الهولندي يفضل ليفركوزن على العودة إلى أياكس أمستردام.

وكانت بعض التقارير قد أشارت أيضا إلى أن الإسباني سيسك فابريجاس من المرشحين لتدريب الفريق الألماني.

في أكتوبر الماضي، رحل تين هاج عن تدريب مانشستر يونايتد.

وتم تعيين إريك في أبريل 2022 وقاد النادي إلى لقبين محليين، حيث فاز بكأس رابطة المحترفين في عام 2023 وكأس الاتحاد الإنجليزي في عام 2024.

وقاد تين هاج مانشستر يونايتد في 128 مباراة بمختلف المسابقات.

وحقق الفوز في 72 مواجهة، وتعادل في 20، وخسر 36.

وسجل لاعبو يونايتد 234 هدفا تحت قيادة الهولندي، واهتزت شباكهم بـ180 هدفا.

إريك تين هاج مانشستر يونايتد باير ليفركوزن تشابي ألونسو
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