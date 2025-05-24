انتهت الدوري المصري - بتروجت (1)-(3) الزمالك.. فوز أيمن الرمادي الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بتروجت ضد الزمالك في الجولة 8 من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وبحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 41 نقطة، فيما يحتل بتروجت المركز الثامن برصيد 26 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.

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ق 90+4: بطاقة حمراء لمصطفى شلبي

ق 89: جووول هدف عكسي بعد تسديدة شيكابالا ترتطم بالقائم ثم عمر صلاح وتكتب الثالث

ق 84: فرص دون خطورة

ق 61: فرصة تضيع بغرابة لبتروجت

ق 52: مشاركة شيكابالا بدلا من إيشو

ق 50: جووول الثاااني.. أحمد أيشو يسجل للزمالك بتسديدة أرضية تسكن الشباك

استراحة

ق 45+4: صبحي يتصدى بثبات لرأسية بدر موسى ويمنع الثاني لبتروجت

ق 45: صبحي يتألق ويمنع رأسية شيكودي ويحولها لركنية

ق 30: حسام عبد المجيد يسجل الأول من علامة الجزاء

ق 27: ركلة جزاء للزمالك حصل عليها حسام أشرف بعد دفع من هادي رياض

ق 26: جووول أوووول.. تقنية الفيديو تحتسب الهدف بعد المراجعة ولا تسلل على شيكودي صاحب التمريرة الحاسمة

ق 24: جووول ولكن رشاد المتولي يسجل لكن الحكم يشهر راية التسلل

ق 12: تسديدة قوية من شيكودي يبعدها حسام عبد المجيد عن مرماه

بداية اللقاء