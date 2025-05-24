انتهت الدوري المصري - بتروجت (1)-(3) الزمالك.. فوز أيمن الرمادي الأول
السبت، 24 مايو 2025 - 19:50
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بتروجت ضد الزمالك في الجولة 8 من المرحلة النهائية للدوري المصري.
وبحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 41 نقطة، فيما يحتل بتروجت المركز الثامن برصيد 26 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.
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ق 90+4: بطاقة حمراء لمصطفى شلبي
ق 89: جووول هدف عكسي بعد تسديدة شيكابالا ترتطم بالقائم ثم عمر صلاح وتكتب الثالث
ق 84: فرص دون خطورة
ق 61: فرصة تضيع بغرابة لبتروجت
ق 52: مشاركة شيكابالا بدلا من إيشو
ق 50: جووول الثاااني.. أحمد أيشو يسجل للزمالك بتسديدة أرضية تسكن الشباك
استراحة
ق 45+4: صبحي يتصدى بثبات لرأسية بدر موسى ويمنع الثاني لبتروجت
ق 45: صبحي يتألق ويمنع رأسية شيكودي ويحولها لركنية
ق 30: حسام عبد المجيد يسجل الأول من علامة الجزاء
ق 27: ركلة جزاء للزمالك حصل عليها حسام أشرف بعد دفع من هادي رياض
ق 26: جووول أوووول.. تقنية الفيديو تحتسب الهدف بعد المراجعة ولا تسلل على شيكودي صاحب التمريرة الحاسمة
ق 24: جووول ولكن رشاد المتولي يسجل لكن الحكم يشهر راية التسلل
ق 12: تسديدة قوية من شيكودي يبعدها حسام عبد المجيد عن مرماه
بداية اللقاء