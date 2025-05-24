عبد الواحد: شعرت بانقسام المجلس حول مستقبلي.. وعبد الحفيظ كان مؤثرا كمدير للكرة

أوضح عبد الواحد السيد مدير الكرة السابق في الزمالك أن كان هناك انقسام في مجلس الإدارة بشأن استمراره أو رحيله من منصبه.

وقال السيد عبر إم بي سي مصر: "شعرت أن هناك انقسام في مجلس الإدارة بين من يريد استمراري ورحيلي، لكن من رغب في مغادرتي كان من أجل التغيير فقط وليس لأي شيء آخر، بالتالي بالتأكيد لن أستمر إذا أراد بعض الأشخاص رحيلي، لكن يوجد احترام متبادل بيني وبين المجلس وتقاربت وجهات النظر بيننا".

وأضاف "بعد اعتزالي حصلت على دورات في الإدارة، ارتكبت بعض الأخطاء خلال فترة عملي في الزمالك، لكن بالتأكيد تعلمت منها".

وتابع "إذا طلبني الزمالك في أي وقت بالتأكيد سأوافق".

وأكمل "أدرس خوض انتخابات الزمالك المقبلة على مقعد عضو مجلس الإدارة".

وتابع "الجماهير محقة في انتقاد الإدارة، لكن المجلس يحاول أن يعمل جاهدا، كنت أعلن أن حسين لبيب سيتعرض لوعكة صحية بسبب الضغوطات التي عليه، عندما نجح المجلس تفاجأ من حجم الديون التي بدت أكبر، ونجح في صرف الكثير من مستحقات اللاعبين".

وشدد "أتفهم أن الجمهور سيقول إن هذا ليس عذرا، لكن أرى أن هذه مشاكل داخلية، أنا عكس التيار وأرى أن المجلس خلال دورته سيقدم الكثير من الأشياء الجيدة، على سبيل المثال الفرع الجديد للنادي".

وأردف "أمور الزمالك صعبة، لكن مع الاستقرار المادي كل شيء سيكون أفضل".

وواصل "كنت معجبا كثيرا بجوزيه جوميز، وكانت مفاجأة بالنسبة لي رحيله، بحكم قربي منه أعرف أنه رفض أكثر من عرض بمبالغ مادية كبيرة، وحادث شراء زجاجات مياه كان فقط سوء تقدير من الإداريين ليس أكثر، في النهاية استسلم لكثرة الإغراءات المادية".

وتابع "سيد عبد الحفيظ من المؤثرين كمدير للكرة، لكن الجماهير كانت ترى جزء من عمله فقط وهو يضغط على الحكام، لكن الأمر أصبح صعبا الآن مع القوانين الجديدة، لكن مهنة مدير الكرة أكبر من ذلك، فهو التزام مع اللاعبين بكل شيء خارج الملعب، حتى لو مشكلة شخصية لأي لاعب".

وأنهى حديثه قائلا: "قلت للاعبين إن من سيفتعل مشكلة ستكون العقوبة معلنة، لكن إذا كانت المشكلة ليست أمام الجماهير فلن يتم الإعلان عنها، خصمت أكثر من 14 مرة للاعبين حتى في ظل عدم الاستقرار المادي".