انتهت الدوري - البنك (0)-(1) المصري.. الكونفدرالية تقترب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البنك الأهلي ضد المصري في الجولة 8 من المرحلة النهائية للدوري المصري.

ويحتل البنك الأهلي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، ويأتي المصري في المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

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انتهت

ق 90 +1: جووول سيرجي أكا في مرماه بعد خطأ من أبو جبل في تشتيت الكرة والتي ارتطمت في أكا وسكنت الشباك.

مباراة متوازنة

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 45: ياو أنور يهدر فرصة هدف محقق بعد تسديدة أعلى المرمى الخالي.

ق 33: خطأ فادح من أبو جبل بعدما لم يتمكن من السيطرة على الكرة عقب تمريرة محمد عبد الغني ثم ألحق بها وشتتها على خط المرمى.

ق 29: باهر المحمدي ينقذ فريقه من هجمة خطيرة للغاية بعدما تراجع بسرعة كبيرة ليستخلص الكرة من إسحاق يعقوب.

ق 27: تسديدة قوية للغاية من ياو أنور داخل منطقة الجزاء لكن علت المرمى كثيرا.

ق 5: إسحاق يعقوبو لاعب البنك الأهلي يمنع تسديدة قوية من محمود حمادة.

بداية اللقاء