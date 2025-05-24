وداعا مودريتش وأنشيلوتي.. مبابي يحسم صدارة الهدافين في فوز ريال مدريد على سوسيداد

في آخر مباراة لكارلو أنشيلوتي كمدرب لريال مدريد، وآخر مباراة للكرواتي لوكا مودريتش في الدوري، فاز ريال مدريد على ريال سوسييداد 2-0 في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

وعبر أرضية ملعب سانتياجو بيرنابيو وضع مجسم لقميص كبير للوكا مودريتش بالرقم 10، بينما رفعت الجماهير لافتات وداعية له وللمدرب كارلو أنشيلوتي.

بلمسة يد في الدقيقة 36 وبعد العودة لتقنية الفيديو، تحصل الميرينجي على ركلة جزاء.

سدد كيليان مبابي الركلة في الدقيقة 38 ولكن تصدى لها الحارس أوناي ماريرو، قبل أن يتابعها الفرنسي في الشباك مسجلا الهدف الأول.

وفي الدقيقة 56 خرج براهيم دياز مصابا وأتى فينيسيوس جونيور بدلا منه.

بينما حل خيسوس فاييخو بدلا من أوريليان تشواميني.

وأتى المهاجم الشاب جونزالو جارسيا بدلا من لوكاس فاسكيز في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة 84 سجل مبابي الهدف الثاني بتمريرة من فينيسيوس جونيور.

ووسط تحية الجماهيرفي الدقيقة 86، خرج لوكا مودريتش ليأتي تشيما أندريس بدلا منه.

وداعية مودريتش شهدت تواجد ثلاثي الميرينجي السابق سيرخيو راموس وتوني كروس وكيلور نافاس.

الفوز رفع رصيد مدريد إلى 84 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة عن برشلونة الذي سيلعب مباراته الأخيرة غدا الأحد.

بينما حسم كيليان مبابي صدارة الهدافين عمليا برصيد 31 هدفا، بفارق 6 أهداف عن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.

مسيرة لوكا مودريتش الذهبية التي بدأت مع ريال مدريد في 2012 تصل لمرحلة الختام المحلي الآن، في انتظار كأس العالم للأندية.

وتوج مودريتش بالدوري الإسباني 4 مرات، وبدوري أبطال أوروبا 6 مرات.

أما كارلو أنشيلوتي فيختتم ولايته الثانية التي بدأت في 2021، حيث حقق دوري الأبطال 2014 في الولاية الأولى، وحققه مجددا في 2022 و2024.