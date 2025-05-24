عبد الواحد: تدخلت في مفاوضات تجديد العقود إلا زيزو.. وهذه حقيقة ضم لاعبين من الأهلي

أوضح عبد الواحد السيد مدير الكرة السابق لـ الزمالك أنه تدخل في مفاوضات لتجديد عقود بعض اللاعبين إلا أحمد مصطفى "زيزو" بسبب عدم التواصل بشكل جيد مع والده.

وقال السيد لقناة إم بي سي مصر: "تدخلت في مفاوضات تجديد محمد شحاتة وعمر جابر الذي جدد على بياض والونش وبعض اللاعبين الناشئين".

وشدد "اللاعب الذي يصل لعامه الأخير ولم يجدد يجب بيعه فورا".

وتابع "إمام عاشور قصته مختلفة عن زيزو، لأن الزمالك لم يملك المال للتعاقد معه".

وواصل "الزمالك يحتاج أكثر من مركز وتحدثت مع حسين لبيب، عليهم اختيار اللاعبين بشكل جيد".

ورد على سؤال بشأن ضم رمضان صبحيقائلا: "لا أعرف أنا خارج النادي حاليا، لكن هو لاعب جيد بالطبع وسأقول رأيي في الغرف المغلقة".

وكشف "الزمالك لن يضم أي لاعب من الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وأكمل "ضم محمد شريف؟ لا الزمالك لن يضمه حتى وقت عملي في النادي، لكن هو لاعب جيد للغاية".

وتابع "تشجيع بيراميدز؟ الزملكاوي لا يشجع إلا الزمالك فقط، غير منطقي الحديث عن تفويت المباراة له، لأن كان إذا تمكنا من الفوز وقتها كنا سننافس للتأهل إلى دوري أبطال إفريقيا، محمود جاد حارس المصري أخطأ أيضا ضد الأهلي مثل عواد أمام بيراميدز".

وأنهى حديثه قائلا: "تشجيع الأهلي في كأس العالم للأندية؟ لا أشاهد إلا الزمالك فقط".