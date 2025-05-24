التشكيل – أبو جبل يحرس مرمى البنك.. وثلاثي هجومي للمصري

السبت، 24 مايو 2025 - 19:33

كتب : FilGoal

المصري - البنك الأهلي

عاد محمد أبو جبل لحراسة مرمى البنك الأهلي من جديد في الدوري المصري.

ويلعب البنك الأهلي ضد المصري في الجولة قبل الأخيرة من مجموعة المنافسة على اللقب في الدوري.

وتقام المباراة على استاد السويس الجديد.

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ولم يشارك أبو جبل في مباريات الدوري السابقة مع البنك الأهلي بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وشارك فقط في كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: هشام صلاح – محمد عبد الغني – أمير مدحت – إسحاق يعقوب

الوسط: داو سيريل – سعيدو سيمبوري – محمد فتحي

الهجوم: محمد إبراهيم – أحمد ياسر ريان – ياو أنور

بينما جاء تشكيل المصري الذي يعتمد عليه المدير الفني المؤقت ميمي عبد الرازق كالآتي:

المرمى: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي – محمد هاشم – باهر المحمدي – عمرو سعداوي

الوسط: محمود حمادة – محمد مخلوف – كريم بامبو

الهجوم: صلاح محسن – ميدو جابر – عبد الرحيم دغموم

ويحتل البنك الأهلي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، ويأتي المصري في المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

البنك الأهلي المصري الدوري المصري
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