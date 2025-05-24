تشكيل بتروجت - بامبا يقود الهجوم ضد الزمالك
السبت، 24 مايو 2025 - 19:30
كتب : FilGoal
يقود إسماعيل بامبا هجوم بتروجت في مواجهة الزمالك لحساب الجولة 8 من المرحلة النهائية للدوري المصري.
ويلتقي الفريقان في استاد الكلية الحربية في الثامنة مساءً.
وجاء تشكيل بتروجت
حراسة المرمى: عمر صلاح
الدفاع: محمود شديد - هادي رياض - عبد العزيز السيد - خالد أبو زيادة
الوسط: حامد حمدان - محمد عكاشة - رشاد المتولي
الهجوم: جابريل شيكودي - إسماعيل بامبا - بدر موسى
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد خليفة - أحمد غنيم - إسلام عبدد الله - إسلام هشام - أدهم حامد - أحمد فاروق - إيمانويل لاكي - كليتشي شيمزين - محمد دودو
وبحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 41 نقطة، فيما يحتل بتروجت المركز الثامن برصيد 26 نقطة.
نرشح لكم
شيكابالا يتخطى جمال حمزة في قائمة هدافي الزمالك عبر التاريخ أول قرارات الرمادي بعد الفوز على بتروجت الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد فاركو والقناة الناقلة سمير: شيكابالا مؤثر ومحبوب.. وهكذا سنتحسن قبل نهائي كأس مصر فوز الرمادي الأول مع الزمالك يتحقق بثلاثية ضد بتروجت الفوز الأول في الدوري.. المصري يهزم البنك ويتخطاه في صراع التأهل للكونفدرالية سيراميكا يفوز على حرس الحدود ويشعل منافسة المركز الرابع مع المصري للمرة الأولى.. إيشو يسجل في الدوري مع الزمالك ضد بتروجت