تشكيل بتروجت - بامبا يقود الهجوم ضد الزمالك

يقود إسماعيل بامبا هجوم بتروجت في مواجهة الزمالك لحساب الجولة 8 من المرحلة النهائية للدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في استاد الكلية الحربية في الثامنة مساءً.

وجاء تشكيل بتروجت

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: محمود شديد - هادي رياض - عبد العزيز السيد - خالد أبو زيادة

الوسط: حامد حمدان - محمد عكاشة - رشاد المتولي

الهجوم: جابريل شيكودي - إسماعيل بامبا - بدر موسى

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد خليفة - أحمد غنيم - إسلام عبدد الله - إسلام هشام - أدهم حامد - أحمد فاروق - إيمانويل لاكي - كليتشي شيمزين - محمد دودو

وبحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 41 نقطة، فيما يحتل بتروجت المركز الثامن برصيد 26 نقطة.