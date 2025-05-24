تشكيل بتروجت - بامبا يقود الهجوم ضد الزمالك

السبت، 24 مايو 2025 - 19:30

كتب : FilGoal

الزمالك ضد بتروجت

يقود إسماعيل بامبا هجوم بتروجت في مواجهة الزمالك لحساب الجولة 8 من المرحلة النهائية للدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في استاد الكلية الحربية في الثامنة مساءً.

وجاء تشكيل بتروجت

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حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: محمود شديد - هادي رياض - عبد العزيز السيد - خالد أبو زيادة

الوسط: حامد حمدان - محمد عكاشة - رشاد المتولي

الهجوم: جابريل شيكودي - إسماعيل بامبا - بدر موسى

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد خليفة - أحمد غنيم - إسلام عبدد الله - إسلام هشام - أدهم حامد - أحمد فاروق - إيمانويل لاكي - كليتشي شيمزين - محمد دودو

وبحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 41 نقطة، فيما يحتل بتروجت المركز الثامن برصيد 26 نقطة.

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