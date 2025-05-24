عبد الواحد السيد: زيزو سيكون بلا هوية بعد اعتزاله.. وهذه حقيقة أنه يستحق 70 مليون

يرى عبد الواحد السيد مدير الكرة السابق في الزمالك أن أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق سيكون بلا هوية بعد اعتزاله.

وأضاف "والد زيزو هو السبب في رحيله، لم أتدخل في مفاوضاته لأنني لم أتمكن من التواصل مع والده بشكل جيد، هو لا يأخذ قراراته، لكن اتخذ قراره منذ وقت مبكر".

وأوضح "والد زيزو تحدث أكثر من مرة مع مجلس الإدارة، بعد الاتفاق على أرقام معينة، والده عاد للتفاوض عليها، زيزو كان يجب بيعه الموسم الماضي مع ضم لاعبين أقوياء بالمقابل المادي".

وواصل "العرض الأخير من الزمالك كان مناسبا للغاية، لكن لن أقول الأرقام، من المحتمل أن يكون عرض الزمالك أكبر من الأهلي".

وكشف "جمهور الزمالك حزن بسبب حديث زيزو المستمر برغبته في البقاء لكن على أرض الواقع لم يفعل ما يثبت ذلك".

وقال السيد لـ إم بي سي مصر: "زيزو خسر كثيرا عاطفة جمهور الزمالك لأن تم وضعه بين أساطير النادي، لا يوجد لاعب يظل أسطورة بعد لعبه للزمالك والأهلي".

وأردف "زيزو حصل في الكواليس على ما يريده من مال، ويظهر في الإعلام أنه ضحى ماديا، لا يوجد شخص ضحى في الأعوام الأخيرة، عندما يعتزل سيكون بلا هوية".

وتابع "زيزو لديه مستحقات، لكن ليس بالتأكيد 70 مليون، الوحيد الذي كان يحصل على راتبه بانتظام شهريا من ممدوح عباس، بعض اللاعبين اعترضوا على الأمر لكن كنت أطلب منه جلب محب له يدفع مستحقاته مثل زيزو".

وأجاب "70 مليون جنيه؟ زيزو طلب عقده مرتين، هو كان يريد تثبيت راتبه بغض النظر عن زيادة الضرائب والتي تغيرت على مدار السنين، وأعتقد أنه لن يحصل على باقي مستحقاته بسبب الخصومات".

وأتم "زيزو حصل على ترضيات كل عام من الخارج، لا يوجد أي لاعب ضحى ماديا من أجل الزمالك".

وتابع "فكرت في طريقة لتحفيز محمد عواد قبل السوبر الإفريقي لأنني خصمت حوالي 4 ملايين منه بسبب مشكلة مع حسام عبد المجيد، جلست مع عبد المجيد لأنه كان من تعرض للمشكلة وطلبت منه أن أقلص عقوبة عواد ووافق على الأمر وكذلك حسين لبيب ودعم قراري، جلست مع عواد وقلت له سأحاول أن أقلص عقوبتك لكن بشرط أن تكون سببا كبيرا في التتويج بالبطولة ووجدته متحمسا ووافق، وبالفعل انتصرنا بركلات الترجيح وكان سببا في التتويج".

وأضاف "حسام عبد المجيد كان عليه عقوبة في مشكلة عواد لكن كانت أقل، لذلك قلصت لحوالي 75%".

وأكمل "مصطفى شلبي رحل بين شوطي مباراة وخصمت منه الكثير من مستحقاته، لكن لم أعلن الرقم أمام اللاعبين، كنت أخصم مستحقات أي لاعب حتى لو تأخر 3 دقائق".

وواصل "فتوح قال من قبل إنه يسهر كثيرا، لكن في الفترة الأخيرة كان يطلب مني ذهابه لحفل عيد ميلاد على سبيل المثال ويرحل في وقت معين ويهاتفني عندما يرحل".

وأكمل "تعرضت للهجوم في حادث فتوح، لكن كنت في إجازة لمدة 3 أيام وبقيت معه يوميا حتى انتهت المشكلة، وتحدثت مع أهل المتوفي وذهبت إليهم مرتين، لم أترك فتوح أبدا".

وواصل "لم يكن لي أي دور فني، وهذا كان اتفاقي مع حسين لبيب، إلا إذا طلب مني المدرب".

وكشف "مشكلة جروس أن اللاعبين قالت إنهم لا يتدربون، لكن لم يكن لديه أي مشاكل صحية أو زهايمر، من يقول ذلك مريض نفسي، المشكلة كانت في التدريب لا أكثر وتحدثت مع أمير عزمي في الأمر، إذا كانت المشكلة تخص حب أو كره اللاعبين لمدرب ما، فبالتأكيد لم أتدخل، لكن الأمر كان فنيا".

وأوضح "المشكلة الأكبر التي تواجه مدير الكرة هي عدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم، لأن وقتها اللاعب سيطلب مستحقاته، لكن أشكر اللاعبين لتقبلهم هذه الأمور".

وشدد "لست طرفا في المشكلة التي حدثت في الإمارات، كنت أفض الشجار فقط، لكن أقحمت نفسي في الأمر برغبتي بدلا من لاعب لن أذكر اسمه حتى أكون مع اللاعبين ولا أتركهم، الثنائي نبيل عماد ومصطفى شلبي كان متأثرا نفسيا مما حدث خاصة نبيل عماد، مصطفى شلبي كان ينام دائما".

وتابع "قالوا لنا إن الإعلام الرياضي في مصر هو من ضخم المشكلة أكثر من اللازم، حسام المندوه كان يزورنا وكنت أحاول أن أهدئه، كنا منعزلين ولا نعرف ما يحدث في الخارج".