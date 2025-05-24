تشكيل الزمالك - حسام أشرف يقود الهجوم ضد بتروجت.. والسعيد على الدكة

يقود حسام أشرف هجوم الزمالك في مواجهة بتروجت لحساب الجولة 8 من المرحلة النهائية للدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في استاد الكلية الحربية في الثامنة مساءً.

ويغيب ناصر منسي بسبب الإصابة وسيف الجزيري للإيقاف.

ويبدأ أحمد فتوح في خط الوسط لتعويض غياب نبيل عماد، كما يجلس عبد الله السعيد على مقاعد البدلاء، رفقة محمود عبد الرازق "شيكابالا".

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

الدفاع: محمد حمدي – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر.

الوسط : محمد شحاتة – سيف جعفر – أحمد فتوح – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

الهجوم : مصطفى شلبي – حسام أشرف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد عواد ومصطفى الزناري وصلاح مصدق وأحمد حسام ومحمد السيد وأحمد حمدي وعبد الله السعيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأيمن أمير عبد العزيز.

وبحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 41 نقطة، فيما يحتل بتروجت المركز الثامن برصيد 26 نقطة.